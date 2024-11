La 13^ Ronde Valli Imperiesi riserva subito sorprese: Davide Nicelli jr parte forte ma Luca Pedersoli si riprende bene

Dopo la festosa sfilata per le vie del centro città, è scattata regolarmente questa mattina la 13^ edizione della Ronde Valli Imperiesi, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse con il supporto di Fondazione Carige, Comune di Imperia, Marina di Imperia e Rari Nantes Imperia. 132 le vetture partite e subito qualche sorpresa.

Prova speciale 1 – Colle d’Oggia, km. 14,350

Desiderosi di riscattare la delusione dello scorso anno, quando giunsero secondi ma furono estromessi dalla classifica per il peso della vettura non conforme, Davide Nicelli jr e Martina Bertelegni partono subito forte e segnano il miglior tempo. La loro Skoda Fabia Evo esce dalla ps con lo scratch di 8’58”5, di 2 decimi inferiore a quello messo a segno da Luca Pedersoli e Anna Tomasi, grandi favoriti con la loro Citroën DS3 Wrc. Terza posizione per la Fabia (Sport Management) del savonese Fabrizio Andolfi jr e Riccardo Imerito, con un distacco di 7”3 dal leader, davanti alle analoghe vetture di Matteo Ceriali – Vanessa Lai (New Racing for Genova), al debutto con la Fabia, e Loris Ghelfi – Fabio Berisonzi (Novara Corse), che ha lamentato un ritardo per un errore alla chicane, rispettivamente staccati di 19”8 e 21”2 da Davide Nicelli jr. Tra le vetture a 2 ruote motrici i più veloci sono Matteo Giordano e Manuela Siragusa con la Renault Clio di Classe R3 (Kimera Racing).

Prova speciale 2 – Colle d’Oggia, km. 14,350

Luca Pedersoli e Anna Tomasi (Citroën DS3 Wrc) si riprendono il loro ruolo di grandi favoriti e si aggiudicano la seconda prova speciale in 8’52”7 mettendo in riga le Skoda Fabia di Davide Nicelli jr - Martina Bertelegni e Fabrizio Andolfi jr - Riccardo Imerito, staccandole di 4”3 e 12”4. Quarta e quinta posizione per le Fabia di Matteo Ceriali – Vanessa Lai e Roberto Tucci – Sauro Farnocchia. Matteo Giordano e Manuela Siragusa (Renault Clio R3) sono ancora i più veloci tra le vetture a 2 ruote motrici. Dopo la seconda ps Pedersoli passa al comando della gara dove precede Davide Nicelli jr di 4”1 e Fabrizio Andolfi jr di 19”5.

