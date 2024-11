Visita al Centro di Addestramento Cani Guida di Limbiate, organizzata dal Lions Club Sanremo Matutia domenica 27 ottobre 2024 (foto e video)

Domenica 27 ottobre 2024, un numeroso gruppo di soci e simpatizzanti del Lions Club Sanremo Matutia con alcuni Lions Club della IVª Circoscrizione Zona B, hanno partecipato a una visita al Centro di Addestramento Cani Guida per non vedenti di Limbiate, eccellenza situata nell’hinterland milanese.

La gita, realizzata grazie all’organizzazione di un pullman dedicato, aveva un duplice obiettivo: far conoscere da vicino il lavoro straordinario svolto dal Centro Cani Guida Lions di Limbiate e contribuire a un’importante iniziativa di solidarietà. Ad accogliere i Lions del Sanremo Matutia, Sanremo Host, Arma e Taggia, Bordighera Otto Luoghi al Centro di Limbiate, il Presidente Giovanni Fossati e il vicepresidente Marco D’Auria.

Grazie alla generosità e alla sensibilità del socio Lions sig. G.L. Ranise, è stata donata al Centro una somma di € 25.000. Tale importo consentirà la cura e l’addestramento di due cani guida, che verranno affidati gratuitamente a persone non vedenti già in lista d’attesa. Questi cani rappresenteranno per loro non solo un fondamentale aiuto pratico, ma anche una vera e propria fonte di indipendenza e autonomia.

Il sig. G.L. Ranise, già direttore della Banca Carige e amico fidato per oltre quarant’anni del compianto Comm. Giacomo Anfossi (Mimmo), ha voluto onorare la memoria dell’amico con un gesto concreto di solidarietà. Durante la sua vita, il Comm. Anfossi (socio del Lions Club Sanremo Host), è stato accompagnato e supportato dal sig. Ranise, specialmente nella vecchiaia, quando il suo unico conforto era rappresentato dalla compagnia della fedele Amalia, priva però di figli o parenti stretti.

Dopo la scomparsa del Comm. Giacomo Anfossi e a seguito di una complessa vicenda legale, il sig. Ranise ha deciso di rispettare il profondo obbligo morale assunto nei confronti dell’amico. La donazione al Centro di Limbiate è solo la prima di una serie di iniziative benefiche che verranno annunciate nei prossimi mesi, tutte volte a sostenere il territorio e a perpetuare la memoria del Comm. Giacomo Anfossi.

Grande soddisfazione della Presidente del Lions Club Sanremo Matutia Elena Lanteri Cravet, della Coordinatrice Distrettuale Sara D’Amico per i Cani Guida Lions e del Presidente di Zona Fabrizio Condrò, per il successo dell’iniziativa, che ha permesso di concretizzare il motto del Lions International “WE SERVE” dove i Lions sono dal 1925 considerati per i non vedenti “I Cavalieri della Luce”.

Un momento significativo della giornata è stato immortalato con una foto di gruppo, accompagnata dalla simbolica consegna dell’assegno.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su queste lodevoli iniziative.

RP