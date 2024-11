Ospedaletti, nuove tariffe per il parcheggio coperto di via Cavalieri di Malta: 15 euro al giorno per le auto, 5 per le moto

Il Comune di Ospedaletti ha approvato un aggiornamento delle tariffe per il parcheggio coperto nel Comparto Uno di via Cavalieri di Malta, con alcune variazioni di prezzo e nuove opzioni di abbonamento. La delibera, siglata il 31 ottobre dalla Giunta Comunale, introduce anche l'installazione di una serranda automatica per ottimizzare l’apertura e chiusura della struttura. Per l'amministrazione comunale, l'aggiornamento risponde all’esigenza di gestire meglio il flusso di utenti, soprattutto nei mesi estivi, e mira a facilitare l’accesso a uno spazio strategico per residenti e turisti, posizionato vicino alla ciclovia e alle aree commerciali.

Entrando nel dettaglio, per le autovetture, il costo della sosta è ora di 1,50 euro all’ora, con una tariffa giornaliera di 15 euro per un massimo di 24 ore. Anche motocicli e ciclomotori vedono un adeguamento delle tariffe, con 0,40 euro per un’ora di sosta e 5 euro per l’intera giornata. Per le biciclette, infine, il costo è di 0,25 euro all’ora, mentre una giornata intera ha un costo di 2 euro.

Le novità non si limitano alle tariffe orarie, ma includono anche una serie di abbonamenti studiati per diverse necessità. I residenti possono ora sottoscrivere abbonamenti mensili a 100 euro, con l’opzione di un pacchetto annuale a 600 euro, mentre i non residenti pagheranno rispettivamente 120 euro al mese e 700 euro l’anno. È previsto anche un abbonamento settimanale, fissato a 50 euro, e uno quindicinale a 80 euro. Per chi possiede motocicli o ciclomotori, le opzioni includono un abbonamento mensile da 30 euro, con possibilità di pacchetti trimestrali e annuali.

La decisione di aggiungere una serranda automatica alla struttura rientra nell’obiettivo di migliorare l’esperienza per gli utenti e ottimizzare la gestione dell’accesso. La Giunta Comunale ha sottolineato come l’installazione automatizzata sia un passo avanti per rendere il parcheggio più efficiente e sicuro, semplificando l’accesso sia per chi frequenta la ciclovia che per i visitatori delle aree limitrofe.