Ventimiglia, D’Andrea: "Spiagge completamente trascurate e nessuna dedicata ai cani"

"In questo mite mese di novembre, caratterizzato da giornate più primaverili, che autunnali, dove nelle ore più calde le temperature superano i 20 gradi, possiamo vantare nella nostra cittadina, una passeggiata mare e spiagge molto frequentate da famiglie, qualche straniero e concittadini. Oltre a voler approfittare del nostro clima meraviglioso, di sedute gratuite di elioterapia, di bagni in mare, ci si potrebbe godere un buon libro o una bella passeggiata con i nostri amici a quattro zampe. Peccato che questo bellissimo quadro appena descritto, non possa essere pienamente realizzato a Ventimiglia, poiché le spiagge risultano completamente trascurate, abbandonate, nessun smaltimento di rifiuti portati dalle mareggiate è previsto, che comunque sarebbero la cosa meno dannosa in quanto il legname non risulta inquinante, non igienico e pericoloso come altri rifiuti abbandonati di plastica, bottiglie di vetro, talvolta anche rotte, indumenti vecchi e, inoltre, in alcune zone abbiamo anche ospiti indesiderati sotto gli ingressi pedonali in spiaggia, in cui si rifugiano e riparano migranti che non sanno dove altro recarsi" - afferma il consigliere comunale di minoranza e capogruppo di Sismondini Sindaco Cristina D'Andrea.