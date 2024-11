Sanremo, al via i lavori di ripristino nel sottopasso Imperatrice: presto un passaggio rinnovato per turisti e cittadini (Foto)

A Sanremo sono iniziati i lavori di ripristino dell'arredo urbano nel sottopasso Imperatrice, uno dei collegamenti fondamentali tra il centro cittadino e il lungomare Imperatrice. L'intervento, atteso da tempo, arriva dopo un'estate caratterizzata da numerose polemiche, culminate con la momentanea chiusura del passaggio a causa della rottura del marmo di un gradino che aveva reso le scale poco sicure.

La situazione, denunciata più volte da residenti e turisti, aveva spinto l’amministrazione comunale ad annunciare un intervento di riqualificazione. Oggi, quell’impegno si concretizza: l’area è stata delimitata e il cantiere è operativo per restituire alla città un sottopasso non solo funzionale, ma anche esteticamente rinnovato.

Il sottopasso Imperatrice rappresenta un nodo cruciale della viabilità pedonale cittadina, essendo quotidianamente attraversato da residenti e turisti che si spostano tra il centro e la zona del lungomare, una delle più frequentate della città. L’importanza di mantenere questo spazio in condizioni ottimali è evidente, soprattutto per garantire sicurezza e decoro. Con i lavori in corso, l’amministrazione comunale punta a ripristinare pienamente la fruibilità del passaggio, migliorando al contempo l’estetica dell’area per renderla più accogliente.

L'intervento nel sottopasso Imperatrice è parte di un più ampio piano di valorizzazione del territorio, che mira a migliorare l’immagine della città e a offrire servizi all’altezza delle aspettative di turisti e cittadini. Una volta completati i lavori, il sottopasso tornerà a essere un punto di forza per Sanremo, confermando il suo ruolo centrale nella vita urbana e turistica della città.