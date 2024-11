Incidente mortale ad Airole: auto si schianta e prende fuoco nella galleria Cima di Rovere

Tragedia nella notte ad Airole, dove un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale all’interno della galleria Cima di Rovere, lungo la strada statale 20. Il sinistro si è verificato intorno alle 2:30.

Stando a una prima ricostruzione, l’auto della vittima sarebbe andata a schiantarsi contro una parete del tunnel per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale. L’impatto è stato così violento che il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, mentre il veicolo ha preso fuoco subito dopo lo schianto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, insieme ai sanitari del 118 e ai volontari della Croce Rossa di Bordighera. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La galleria è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e la bonifica dell’area interessata dall’incendio. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono tuttora in corso.