CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 16 novembre

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL GLADIATORE II – ore 17.00 - 21.00 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VENOM - THE LAST DANCE – ore 16.00 - 18.30 – di Kelly Marcel - con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu – Azione/Avventura/Fantascienza – “In Venom: The Last Dance, Tom Hardy torna a interpretare Venom, uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Nel film conclusivo della trilogia, Eddie e Venom sono in fuga. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sul loro ‘ultimo ballo’...”

Voto della critica: **

- TERRIFIER 3 – ore 21.15 – di Damien Leone - con Jason Patric, David Howard Thornton, Lauren LaVera, Daniel Roebuck, Bryce Johnson - Horror – “Cinque anni sono passati dai fatti raccontati nell'episodio precedente. Sienna, ancora preda di turbe psichiche e in cura presso un ospedale psichiatrico, viene ospitata dagli zii per le festività natalizie, trovando conforto nel loro affetto e nella compagnia della cuginetta Gabbie, con cui ha un rapporto molto profondo. Suo fratello Jonathan, nel frattempo, cerca di dimenticare i traumi del passato dedicandosi agli studi universitari. Solo che il famigerato Art il clown, benché decapitato da Sienna alla fine del film precedente, non è morto e, ripristinata la sua integrità fisica, è pronto a colpire di nuovo in compagnia della demente Victoria, per l'occasione liberata dal manicomio criminale nel quale era rinchiusa. Sienna si ritroverà quindi ancora di fronte alla sua crudele nemesi in un percorso pavimentato di sangue e morti...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- GIURATO NUMERO DUE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb - Drammatico – “Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà - la moglie aspetta la loro bambina -, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Faith Killebrew espone i fatti e la vertigine sale. Justin, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA BANDA DI DON CHISCIOTTE – ore 16.30 – di Gonzalo Gutierrez - Animazione – “Alfonso Chisciotte è un ragazzino di 11 anni con una grande immaginazione. Come legittimo discendente ed erede di Don Chisciotte e proprio come il suo illustre trisavolo, combatte costantemente contro i mostri, che nessun altro può vedere, per salvare la sua città a La Mancha. Il suo unico amico, Pancho Panza, vive proprio accanto a lui, ma la loro amicizia deve essere tenuta segreta a tutti, poiché le loro famiglie sono in faida. Mentre una minacciosa tempesta si avvicina a La Mancha, un losco uomo d'affari di nome Carrasco visita tutte le case della città, facendo un'offerta che la maggior parte delle famiglie (i Chisciotte sono l'unica eccezione) non possono rifiutare. L'unico a pensare che ci sia qualcosa di strano dietro la tempesta è Alfonso. Il ragazzo chiama in soccorso Pancho e Victoria (amica di Pancho e cotta segreta di Alfonso) per andare nei boschi della Mancia a catturare un mostro che ritiene responsabile della tempesta. Nonostante non credano al 100% alla storia di Alfonso, si imbarcano in questa missione, con Carrasco alle calcagna che cerca di fermarli a tutti i costi...”

Voto della critica: ***

- THIS TIME NEXT YEAR – ore 18.30 - 21.00 – di Nick Moore - con Lucien Laviscount, Sophie Cookson, Golda Rosheuvel, Monica Dolan, John Hannah - Commedia – “Minnie e Quinn nascono lo stesso giorno, a un minuto di distanza. Le loro vite potrebbero iniziare insieme, ma i loro mondi non potrebbero essere più diversi. Anni dopo si ritrovano di nuovo insieme. Forse è il momento di dare una possibilità all'amore...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA – ore 15.45 - 21.00 – di Margherita Ferri - Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado Fortuna - Drammatico – “Andrea Spezzacatena è un ragazzino studioso e disciplinato più attento a ‘fare felici gli altri’ che se stesso. Ama i suoi genitori e il fratellino Daniele, adora passare le estati in Calabria dove sente di poter essere completamente se stesso. A scuola invece non è altrettanto facile: da un lato c'è l'amica Sara con cui Andrea trascorre ore serene, dall'altro Christian, ‘tanto bello quanto stronzo’ come lo descrive Sara, il compagno di scuola che Andrea vorrebbe come amico e che invece lo tratta con indifferenza, quando non con crudeltà. Il salto dalle medie al liceo non affranca Andrea dalla presenza tossica di Christian, ripetente e frustrato, e dunque pronto a prendere Andrea come capro espiatorio. Il pretesto, per lui e per i bulli della scuola, è il paio di pantaloni rossi che la madre di Andrea, Teresa, ha stinto per errore e che sono diventati rosa. Andrea finirà per fare la scelta più dolorosa per uscire da una scena in cui è diventato un bersaglio, al punto che i suoi detrattori hanno creato un sito per metterlo alla gogna...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- PARTHENOPE – ore 16.00 – di Paolo Sorrentino - con Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri - Drammatico – “Parthenope è una incantevole giovane donna nata dalle acque che seduce ogni uomo che incontra, persino il fratello Armando, suo primo e indimenticabile amore. Parthenope è anche la sirena al centro del mito fondante della città di Napoli che, come scriveva Matilde Serao nelle Leggende napoletane, ‘vive, splendida, giovane e bella, da cinquemila anni, e corre ancora sui poggi, erra sulla spiaggia, si affaccia al vulcano, si smarrisce nelle vallate’. E la protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino fa esattamente questo, perdendosi continuamente e attirando a sé scrittori omosessuali, docenti universitari, prelati addetti ai miracoli e boss della camorra. Ma il più devoto resta Sandrino (col diminutivo che Sorrentino affida ai suoi alter ego), amico fin dalla perfetta estate in cui lui e la sua sirena, e Armando con loro, ‘sono stati bellissimi e infelici’...”

Voto della critica: ****

- UNO ROSSO – ore 19.00 - 21.30 – di Jake Kasdan - con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, Bonnie Hunt – Azione/Avventura/Commedia – “Dopo che Babbo Natale - nome in codice: Uno Rosso - viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ETERNO VISIONARIO – ore 15.45 – di Michele Placido - con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti, Giancarlo Commare - Drammatico – “Amburgo, 8 dicembre 1934. Luigi Pirandello è in treno, direzione Stoccolma, e sta andando a ritirare il Premio Nobel per la letteratura. Davanti a lui passano i fantasmi della sua esistenza: la figura di Marta Abba, giovane attrice diventata sua musa ispiratrice che lo aveva conquistato durante un provino a Roma nel 1925 e che ha rappresentato il sogno di un amore assoluto; la follia della moglie Antonietta Portulano che è stata ricoverata in manicomio nel 1919; il profondo legame ma anche il difficile rapporto con i figli Lietta, Stefano e Fausto; il controverso rapporto con il fascismo; i trionfi ma anche gli insuccessi come la rappresentazione dei Sei personaggi in cerca d'autore accolta da fischi e insulti da parte del pubblico nel debutto al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921; l'illusione di una collaborazione cinematografica con il grande regista tedesco Friedrich Wilhelm Murnau...”

Voto della critica: ****

- NON SONO QUELLO CHE SONO – ore 18.30 - 21.15 – di Edoardo Leo - con Edoardo Leo, Javad Moraqib, Ambrosia Caldarelli, Antonia Truppo, Matteo Olivetti - Drammatico – “È il 2001. All'interno di un'organizzazione criminale del traffico di droga, sul litorale romano, Iago cova del rancore verso Otello per avergli negato una promozione andata invece al più giovane Michele. Con l'aiuto di Roderigo, e ingannando persino la sua stessa moglie, Iago elabora un piano per far sì che il boss diventi geloso della ragazza che ha appena sposato, Desdemona, a causa di un presunto tradimento proprio con Michele...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE – ore 16.15 - 18.30 – di Andrea Segre - con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi - Biografico – “Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell'ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l'attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di ‘trasformare l'intera struttura economica e sociale’ del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo - in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un'alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso 'un'orizzonte chiaro di stabilità'. Ma l'idea del compromesso storico segnerà la fine dell'ascesa alla gestione della cosa pubblica del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro...”

Voto della critica: ***

- ANORA – ore 21.00 – di Sean Baker - con Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian, Ivy Wolk - Drammatico – “Anora detta Ani è una ballerina erotica americana di origine russa esperta in lap dance che porta i clienti nei privé offrendo loro servizi extra a pagamento Un giorno nel locale dove lavora arriva Ivan, un ragazzo russo che pare entusiasta di lei e dei suoi molti talenti. Il giorno dopo Ivan la invita a casa sua, e Ani scopre che il ragazzo vive in una megavilla ed è figlio unico di un oligarca multimiliardario. Le cose fra i due ragazzi vanno così bene che Ivan porta Ani a Las Vegas e là le chiede di sposarlo. Ma i genitori di lui non sono affatto d'accordo, e mandano una piccola ‘squadra di intervento’ a recuperare il figlio dissennato. Quella che seguirà è una rocambolesca avventura ricca di sorprese, che tuttavia non dimentica di avere un cuore e un occhio alla realtà anche all'interno dell'esagerazione comica...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- ETERNO VISIONARIO – ore 15.45 – di Michele Placido - con Fabrizio Bentivoglio, Valeria Bruni Tedeschi, Federica Vincenti, Giancarlo Commare - Drammatico – “Amburgo, 8 dicembre 1934. Luigi Pirandello è in treno, direzione Stoccolma, e sta andando a ritirare il Premio Nobel per la letteratura. Davanti a lui passano i fantasmi della sua esistenza: la figura di Marta Abba, giovane attrice diventata sua musa ispiratrice che lo aveva conquistato durante un provino a Roma nel 1925 e che ha rappresentato il sogno di un amore assoluto; la follia della moglie Antonietta Portulano che è stata ricoverata in manicomio nel 1919; il profondo legame ma anche il difficile rapporto con i figli Lietta, Stefano e Fausto; il controverso rapporto con il fascismo; i trionfi ma anche gli insuccessi come la rappresentazione dei Sei personaggi in cerca d'autore accolta da fischi e insulti da parte del pubblico nel debutto al Teatro Valle di Roma il 9 maggio 1921; l'illusione di una collaborazione cinematografica con il grande regista tedesco Friedrich Wilhelm Murnau...”

Voto della critica: ****

- BERLINGUER – LA GRANDE AMBIZIONE – ore 18.00 – di Andrea Segre - con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti, Paolo Calabresi - Biografico – “Primi anni Settanta. Enrico Berlinguer assiste al tramonto dell'ideologia di Salvador Allende e delle speranze del popolo cileno, soffocate dal regime di Augusto Pinochet. Questo rafforza ulteriormente in lui la convinzione di trovare una via democratica al Socialismo in Italia, al netto delle ingerenze statunitensi. Non lo ferma nemmeno l'attentato di cui è vittima in Bulgaria: la sua idea è quella di ‘trasformare l'intera struttura economica e sociale’ del Paese, ponendo fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo - in particolare quello dei datori di lavoro sui lavoratori. Il Partito Comunista Italiano del quale è segretario, anche grazie al suo carisma di leader, cresce in percentuale nei sondaggi e alle urne, ma Berlinguer sa di non poter accedere al governo se non attraverso un'alleanza fra le forze popolari antifasciste, ovvero quelle comuniste, socialiste e cattolico-progressiste, unite verso 'un'orizzonte chiaro di stabilità'. Ma l'idea del compromesso storico segnerà la fine dell'ascesa alla gestione della cosa pubblica del PCI e determinerà il tragico destino di Aldo Moro...”

Voto della critica: ***

- TERRIFIER 3 – ore 21.15 – di Damien Leone - con Jason Patric, David Howard Thornton, Lauren LaVera, Daniel Roebuck, Bryce Johnson - Horror – “Cinque anni sono passati dai fatti raccontati nell'episodio precedente. Sienna, ancora preda di turbe psichiche e in cura presso un ospedale psichiatrico, viene ospitata dagli zii per le festività natalizie, trovando conforto nel loro affetto e nella compagnia della cuginetta Gabbie, con cui ha un rapporto molto profondo. Suo fratello Jonathan, nel frattempo, cerca di dimenticare i traumi del passato dedicandosi agli studi universitari. Solo che il famigerato Art il clown, benché decapitato da Sienna alla fine del film precedente, non è morto e, ripristinata la sua integrità fisica, è pronto a colpire di nuovo in compagnia della demente Victoria, per l'occasione liberata dal manicomio criminale nel quale era rinchiusa. Sienna si ritroverà quindi ancora di fronte alla sua crudele nemesi in un percorso pavimentato di sangue e morti...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Tripla Programmazione

- UNO ROSSO – ore 16.00 – di Jake Kasdan - con Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J.K. Simmons, Bonnie Hunt – Azione/Avventura/Commedia – “Dopo che Babbo Natale - nome in codice: Uno Rosso - viene rapito, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare squadra con il più famigerato cacciatore di taglie del mondo (Chris Evans) in una missione travolgente e ricca di azione per salvare il Natale...”

Voto della critica: **

- LONGLEGS – ore 18.15 – di Oz Perkins - con Nicolas Cage, Maika Monroe, Blair Underwood, Alicia Witt, Michelle Choi-Lee - Horror – “Anni '90. La giovane agente del FBI Lee Harker, poca esperienza ma molto intuito, è reclutata dal veterano agente Carter per indagare su una serie di brutali omicidi-suicidi avvenuti nell'Oregon. Tra le vittime ci sono degli elementi in comune: il capofamiglia fa fuori tutti gli altri e poi si toglie la vita; le figlie femmine assassinate festeggiano il compleanno nel 14 del mese. Ma ci sono delle zone d'ombra anche nella vita di Lee, che ha quasi paura degli altri e cerca di evitare qualunque contatto umano se non ci si trova costretta come nel caso in cui Carter le fa conoscere sua moglie e sua figlia piccola. Intanto, dopo ogni omicidio vengono rinvenute delle lettere dai caratteri incomprensibili in cui è riconoscibile solo la firma, Longlegs, che Lee inizia a decifrare facendosi aiutare dal suo sesto senso. Nel corso delle indagini viene a galla che l'agente ha avuto un legame con il killer ma è proprio questa rivelazione che la rende ancora più determinata a risolvere il caso...”

Voto della critica: ***

- THE SUBSTANCE – ore 21.00 – di Coralie Fargeat - con Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia, Joseph Balderrama - Drammatico – “Elizabeth Sparkle è stata una diva con al suo attivo un Oscar e una stella sulla Hall of Fame, ma la stella si è sporcata e la scintilla (‘sparkle’) di Elizabeth si è spenta, quantomeno agli occhi del produttore del programma televisivo di fitness che lei conduce da tempo: un uomo convinto che le donne debbano sempre sorridere e che dopo i cinquanta non abbiano più... non si sa cosa, ma è qualcosa alla quale quelli come lui (che si chiama Harvey come il produttore Weinstein) sembrano tenere moltissimo. Quando Harvey, nel giorno del compleanno di Elizabeth, le annuncia che sarà sostituita alla conduzione del suo programma, la donna decide di aderire ad un protocollo sperimentale chiamato The Substance, che promette di restituirle una versione di sé ‘migliore, più bella e perfetta’. A settimane alterne sarà Sue, la bella e giovane neoconduttrice del programma di fitness della rete, e poi di nuovo Elizabeth. Ma l'alternanza sarà difficile da gestire, e si sa che i patti con il diavolo sono sempre a rischio...”

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LA STORIA DI SOULEYMANE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Boris Lojkine - con Abou Sangare, Nina Meurisse, Alpha Oumar Sow, Emmanuel Yovanie, Younoussa Diallo - Drammatico – “Immigrato a Parigi dalla Guinea, il giovane Souleymane attende con ansia il colloquio con l'ufficio immigrazione locale per ottenere asilo e regolarizzare la presenza in Francia. Nel frattempo sbarca il lunario sfrecciando per la città in bicicletta e facendo consegne, subaffittando il profilo su un'app da un conoscente. Per dormire, deve prenotare ogni giorno un posto letto nella sistemazione provvisoria statale e presentarsi in tempo la sera alla partenza del pullman, schivando i vari ostacoli umani e istituzionali che cercano di mettergli i bastoni tra le ruote...”

Voto della critica: ***



