Sanremo alla ribalta: Maxfiamma & Band conquistano La Corrida di Amadeus

Sanremo brilla ancora una volta sul palcoscenico televisivo, grazie a Maxfiamma & Band, la coppia di artisti locali che ha lasciato il segno durante la seconda puntata de La Corrida di Amadeus, trasmessa mercoledì 13 novembre sul canale NOVE.

Il loro provino, un mix di ironia, ritmo e talento, è stato mostrato al pubblico televisivo, regalando un assaggio di una performance unica e originale: la Pectoral Dance. Tra tromba, percussioni, sistro e pettorali semoventi mossi a ritmo, il tutto è stato incorniciato da un’esibizione in stile Bud Spencer e Terence Hill, sulle inconfondibili note del Valzer numero 2 di Shostakovich e della celebre Dune Buggy dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis.

Maxfiamma & Band non nascondono il desiderio di tornare sul palco, questa volta in diretta, con una performance completa. “Cari Amadeus e Maestro De Amicis, il nostro sogno è esibirci davanti al pubblico in platea e agli spettatori televisivi, accompagnati dalla splendida orchestra de La Corrida,” dichiarano, pieni di entusiasmo e voglia di stupire. La loro esibizione promette di essere un mix di musica, ritmo e comicità, in grado di conquistare il cuore degli spettatori. “Aspettiamo una vostra chiamata!” concludono, pronti a trasformare la loro partecipazione in un evento memorabile.