Giornata nazionale della colletta alimentare, gli alpini di Vallecrosia raccolgono prodotti non deperibili

Donare la spesa per chi è in difficoltà. In occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare domani, sabato 16 novembre, gli alpini di Vallecrosia saranno presenti nei supermercati della città della famiglia, Conad ed Eurospin, per raccogliere i prodotti che i clienti vorranno donare.

Un appuntamento solidale che è diventato una tradizione. Anche quest'anno, infatti, volontari dell’Ana raccoglieranno prodotti non facilmente deperibili come olio, verdure o legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia che verranno successivamente distribuiti da Banco Alimentare onlus, associazione che organizza l’iniziativa, alle strutture caritative convenzionate. Gli alpini, domani, saranno presenti anche nei supermercati delle città confinanti: Camporosso e Bordighera.

L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare la società civile sul problema della povertà, richiamando ai concetti di condivisione, gratuità e carità e raccogliere alimenti attraverso le donazioni delle persone che vi partecipano secondo il principio educativo “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.