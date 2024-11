Via Armea, ormai vicini i lavori per la messa in sicurezza: soddisfazione del consigliere Lombardi

Il consigliere comunale Luca Lombardi commenta con soddisfazione la notizia per l'aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino della strada in via Armea.

"Apprendo con felicità questa notizia . Più volte avevo sollecitato per una messa in Sicurezza di quel tratto tramite interpellanze" il commento del consigliere di Fratelli d'Italia, che in passato aveva presentato (insieme all'omologa Federica Cozza) interpellanze all'amministrazione in merito al mancato intervento infrastrutturale per sapere come mai il tratto non fosse stato messo in sicurezza.

L'iter per l'aggiudicazione dei lavori si è finalmente concluso e presto potremo aspettarci l'nizio della sistemazione della strada lungo la valle Armea che nel 2019 è stata interessata da un movimento franoso, che ha portato via quasi metà della carreggiata creando una situazione di alta criticità, in particolare nel tratto che lambisce l’area industriale di Sanremo.