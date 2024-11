Regione, Ioculano (PD): "Allucinante aspettare il nullaosta del centrodestra per la Giunta"

“È allucinante dover aspettare ancora per conoscere i nomi che comporranno la Giunta perché serve l’autorizzazione scritta da parte dei partiti. L’uomo indipendente Bucci alla fine dipende dal nullaosta di chi lo ha sostenuto in campagna elettorale e lo deve sostenere nel governo della Regione. Non si è mai visto di dover aspettare la chiusura delle elezioni in altre regioni, in questo caso Emilia Romagna e Umbria, per definire la giunta ligure. Le figure nominate devono essere particolarmente causa di conflitto tra i partiti per essere tenute nascoste così a lungo. Ma i cittadini liguri non possono aspettare gli appetiti e le diatribe interne al centrodestra, hanno bisogno che la Liguria vada avanti. È già stata per troppo tempo tenuta nel limbo. Quali sono i nomi così imbarazzanti da non poter essere fatti a urne aperte, tali da poter compromettere le future elezioni?”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano sulla Giunta Bucci.