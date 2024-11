Imperia: 23a ‘Settimana della cultura d’impresa’, fino al 28 novembre in programma oltre 100 eventi in tutta Italia

Si apre oggi la Settimana della Cultura d’Impresa, la rassegna di eventi promossa da Confindustria e Museimpresa. Un ricco e articolato programma di iniziative per scoprire l’immenso patrimonio culturale custodito all’interno di grandi, medie e piccole imprese italiane.

Il tema di quest’anno “Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa” mette in evidenza il ruolo delle imprese italiane, non solo motori economici, ma anche soggetti sociali e culturali, protagonisti delle trasformazioni dettate dalla digital economy e dall’Intelligenza Artificiale. Con una capacità, tutta italiana, di tenere insieme la consapevolezza delle proprie radici storiche con una forte inclinazione all’innovazione, nel senso più ampio del termine. Una vera e propria originale cultura politecnica.

Per il Presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò: “Le imprese, nel corso del tempo, si sono radicalmente trasformate ed è proprio questa trasformazione a sollecitare un nuovo racconto, una diversa e più pertinente rappresentazione dell’impresa stessa. Le imprese devono imparare ad aprirsi e a essere trasparenti. A caratterizzarsi, nelle neofabbriche ad alta tecnologia, come “mani che pensano”. A vivere una nuova stagione produttiva con evidenti connotazioni culturali e a costruire virtuose ipotesi di crescita che leghino la memoria con il futuro, la consapevolezza della propria storia con i valori dell’innovazione continua. L’innovazione, così, si caratterizza come un percorso a tutto tondo, soprattutto adesso che si entra nel vivo delle nuove sfide”.

“La cultura d’impresa è un valore fondamentale per il tessuto economico e sociale di un Paese. Un "motore immateriale" che genera innovazione, crescita e sviluppo, che per noi significa anche progresso e responsabilità verso gli stakeholder. È un capitolo del mio programma che mi sta a cuore – ha detto il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Il tema di quest’anno della XXIII Settimana della Cultura d’Impresa - con un focus sull'Intelligenza artificiale - è un’esortazione a valorizzare a 360° l'inventiva italiana insieme all'innovazione tecnologica, un binomio che può dare una spinta propulsiva anche ai settori dell’arte e della cultura, con l'obiettivo di una diffusione sempre più capillare".

Saranno più di 100 le iniziative organizzate dagli archivi e nei musei d’impresa italiani diffusi in tutto il territorio nazionale (è possibile consultare il palinsesto sul sito di Museimpresa https://museimpresa.com/settimana-cultura/). Tra questi in provincia di Imperia:

Visita guidata Museo dell'Olivo Carlo Carli

sabato 16 novembre ore 17.00 - 17.45

sabato 23 novembre ore 10.30 - 11.15

L’ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria.

La visita si snoderà lungo 18 sale che raccontano come l’olivo, da sempre, sia parte integrante della nostra vita: reperti archeologici, alcuni dei quali rari e preziosi, scintillanti oliere, lucerne, vasetti per conservare costosissimi cosmetici, attrezzi agricoli testimoni del faticoso lavoro degli antenati. Si parte dalle origini fenicie dell’olio, si attraversano l’Egitto e la Magna Grecia, fino a raggiungere la Spagna, apprendendo gli usi del prodotto: non solo nell’alimentazione, ma anche nella cosmesi, nella religione, per la salute e per l’illuminazione. La Riviera Ligure di Ponente produceva importanti quantità di olio che veniva conservato nelle giare o esportato in altri Paesi. Ammireremo particolareggiate ricostruzioni di due frantoi e di una stiva di nave romana con stoccate alcune anfore, il tipico contenitore da trasporto del pregiato “oro liquido”.