Addio a Fabio Di Massa, pioniere della floricoltura: i funerali domani a San Lorenzo al Mare

Il mondo della floricoltura è in lutto per la scomparsa di Fabio Di Massa, 56 anni, fondatore dell’azienda Diemme Fiori insieme ai fratelli Paolo e Barbara. L’imprenditore, originario di San Lorenzo al Mare, si è spento all’hospice di Sanremo dopo una lunga battaglia contro una brutta malattia. Figura di riferimento per il settore, Di Massa è stato anche consigliere del distretto floricolo e rappresentante della Union Flor.

Negli anni Novanta, Fabio Di Massa aveva dato vita con i fratelli a una realtà imprenditoriale che in breve tempo è diventata leader nel settore della floricoltura, partecipando a numerose fiere ed esposizioni in tutta Europa. Con la sua attività, ha promosso l’eccellenza della produzione floricola locale, contribuendo a portare il nome della Riviera dei Fiori oltre i confini nazionali.

Fabio Di Massa lascia la moglie Beatrice e due figli di 9 e 12 anni. I funerali si terranno domani presso la parrocchia di San Lorenzo al Mare. La famiglia ha voluto ringraziare parenti, amici e il personale dei reparti di Oncologia dell’Ospedale di Sanremo e delle Cure palliative per l’umanità e le amorevoli cure prestate. "È un giorno triste per tutta la comunità floricola," hanno commentato i colleghi del settore, "ma il ricordo di Fabio vivrà nelle sue creazioni e nell’impronta che ha lasciato nel nostro lavoro."