Truffe telefoniche in agguato, ora è Enel Energia a mettere in guardia gli utenti imperiesi

A mettere in guardia gli imperiesi questa volta è Enel Energia. Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni l’azienda che fornisce il servizio di energia elettrica e gas ha deciso di varare una campagna di sensibilizzazione contro i truffatori proprio in questi giorni nelle caselle di posta elettronica degli utenti è arrivata una comunicazione che ha come obiettivo quello di alzare il livello di attenzione per evitare sorprese.

“Gentile cliente, la tua sicurezza è importante per noi, per questo vogliamo aiutarti a riconoscere ed evitare le truffe telefoniche”, queste le prime righe dell’appello lanciato da Enel Energia che ha diffuso una sorta di vademecum utile all’utenza. “Non chiamiamo mai da numeri inesistenti o anonimi; ti raggiungiamo sempre con comunicazioni ufficiali o con chiamate da numeri riconoscibili per qualunque informazione sui contratti che hai attivi con noi; fai attenzione alle telefonate di operatori che chiamano per conto di Enel Energia. Ti possono contattare per motivi non veri (ad esempio per aumenti improvvisi in bolletta, disservizi, offerte molto vantaggiose ma poco chiare) con l’obiettivo di farti preoccupare e spingerti a seguire, così, le loro indicazioni”.