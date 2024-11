Market cap da record per le criptovalute e Flockerz supera 1,5 milioni di dollari in presale

La capitalizzazione di mercato dell’intero settore delle criptovalute è stata sicuramente influenzata dagli eventi recenti che hanno visto BTC rompere la resistenza in cui era bloccata negli ultimi mesi, raggiungendo poco meno di 90.000 dollari allo scambio. Durante questa ascesa, il valore complessivo di mercato delle criptovalute ha toccato i 3 trilioni di dollari per la prima volta dal novembre 2021.

Come già detto, tale fenomeno si è visto dopo un aumento del 2,8% della capitalizzazione complessiva e un incremento di valore del 34,86% di Bitcoin dallo scorso ottobre. Il rialzo è stato in parte guidato da un rinnovato interesse degli investitori istituzionali, con un afflusso notevole di dollari nei fondi ETF sulle criptovalute, oltre che dalle aspettative sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Anche le prevendite hanno goduto di incrementi da non sottovalutare, come per esempio la meme coin FLOCK, del progetto Flockerz. Quest’ultimo ha superato 1,5 milioni di dollari in finanziamenti in una presale che si preannuncia particolarmente entusiasmante.

Correzione e assestamento

Nel momento clou dell’aumento di prezzo di Bitcoin, anche la capitalizzazione di mercato globale delle criptovalute ha visto una crescita esponenziale, toccando i 3 trilioni di dollari. Tuttavia, poiché BTC è già andata incontro a una correzione che ne ha portato il prezzo a 86.661$, allo stesso modo anche il market cap ha registrato un calo del 4,67% e si posiziona ora a 2,87 trilioni di dollari.

Una capitalizzazione di mercato comunque molto alta, che riflette l’interesse degli investitori anche in criptovalute che esulano dalle più popolari e ricercate, specificamente le altcoin e meme coin, vedendo in queste un’opportunità di investimento e deposito di valore.

Le meme coiin hanno registrato una forte attività a ottobre, con quattro dei cinque migliori token in termini di prestazioni tra cui spicca senza dubbio Dogecoin (DOGE). La quota di mercato delle meme coin, rispetto alle prime 50 altcoin per capitalizzazione, è più che raddoppiata, con un volume di scambi giornaliero medio di 5 miliardi di dollari dal mese di febbraio.

Solana si è affermata come la blockchain principale per il lancio di nuovi token, spinta dalla popolarità delle meme coin e di piattaforme come Pump.fun, che facilitano la creazione di token. Solana ha rappresentato il 90,6% di tutti i nuovi lanci di token nella settimana terminata il 21 ottobre, riflettendo una significativa attività speculativa. Ed è proprio nel settore delle meme coin che appaiono token potenzialmente redditizi, come Flockerz e il suo FLOCK.

Cos’è Flockerz

Il progetto, attualmente in fase di prevendita, consente di acquistare a un prezzo vantaggioso il token nativo FLOCK, al costo attuale di 0,0060049$. I possessori di questa criptovaluta, al lancio della stessa, potranno partecipare attivamente alla governance, votando sulle questioni importanti che la coinvolgono. Un tentativo del team di sviluppo di coinvolgere gli investitori in maniera più significativa ed eliminando quella sensazione di “controllo dall’alto” che molti token hanno.

Il tema del progetto è proprio quello del passaggio dalla monarchia alla democrazia. Gli uccelli di Flocktopia si riuniscono per gestire al meglio il proprio regno e quindi si viene a creare un parallelismo con l’annosa questione tra finanza centralizzata e decentralizzata.

Flockerz sta attirando l’attenzione degli investitori grazie a questo concetto innovativo, ma non si tratta solo di ambizione di controllo, ma gli investitori sono motivati anche dai potenziali ritorni garantiti. Per stimolare il voto dei possessori di FLOCK, il team di sviluppo ha allocato il 25% dei token totali sotto forma di ricompense per l’attività. Quindi possedere FLOCK permetterà di ottenerne di aggiuntivi con una semplice azione di voto.

Come se non bastasse, c’è anche il protocollo di staking da prendere in considerazione. Questo offre ancora ritorni annuali con percentuale dinamica a quattro cifre. Bloccando i propri FLOCK è possibile ottenere il 1.118% in APY. Con più di 160 milioni di FLOCK bloccati, è un’attività da non lasciarsi sfuggire fintanto che il tasso di ricompensa è ancora così elevato.

