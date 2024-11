Vallecrosia, Enrico Amalberti nominato 'Italian certified advisor' (Foto)

Un vallecrosino, l'avvocato Enrico Amalberti, nominato 'Italian certified advisor'. L'incarico è stata ufficializzato durante il Gulf international congress, organizzato dalla Camera di Commercio italiana a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.

Per l'occasione erano presenti rappresentanti di diversi ambiti professionali. "Nel corso del congresso è stata sottolineata l'importanza dell'impegno delle istituzioni italiane di ogni livello a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese e dei professionisti italiani, al fine di rafforzare i legami con i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG)" - fa sapere l'avvocato Enrico Amalberti, consigliere comunale a Vallecrosia - "Ringrazio il segretario generale, il dottor Mauro Marzocchi, per avermi dato l'occasione di prendere parte a questo evento internazionale, che mi ha permesso il confronto costruttivo con avvocati e consulenti locali e non, ponendo le basi per la costituzione di una fattiva sinergia tesa alla collaborazione internazionale".

"Questa esperienza è stata molto proficua e, in tale cornice, sono stato selezionato dopo analisi delle competenze dimostrate, quale 'Italian certified advisor' al fine di collaborare con la Camera di commercio italiana negli Emirati per la consulenza a favore di attività italiane che intendano 'tuffarsi' nel mercato emiratino" - sottolinea Amalberti - "La nomina è stata ufficializzata durante il Gulf International Congress svoltosi a Dubai, con il compito di offrire consulenze specializzate affiancando le imprese italiane interessate allo sviluppo dei mercati negli Emirati Arabi Uniti".

L’assegnazione ufficiale dell’incarico è avvenuta alla presenza del segretario generale della Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, Mauro Marzocchi. “Questo titolo rappresenta un importante riconoscimento per la mia professione, che mi permette, e mi consentirà, di attivare anche contatti istituzionali e diplomatici molto interessanti" - afferma Amalberti - "Utilizzerò le mie competenze di diritto commerciale internazionale a tutela e valorizzazione delle aziende italiane che si affacciano ai nuovi mercati internazionali, in 'rete' con le varie Camere di commercio, come 'Riviere di Liguria', la quale ha ufficializzato recentemente l'ingresso nell'International Chamber of Commerce, la più grande organizzazione per il commercio a livello internazionale, le amministrazioni e le associazioni di categoria".