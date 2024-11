Entusiasmo e ispirazione alla Primaria Rubino: la campionessa paralimpica Amanda Embriaco torna tra i suoi giovani fan

La scorsa settimana i ragazzi e le fanciulle della scuola Primaria Rubino di Sanremo hanno ricevuto una visita speciale: la campionessa paralimpica sanremese, Amanda Embriaco, è tornata a salutare il suo “fan club” del Rubino. La scuola infatti aveva già avuto l’onore e il piacere di incontrare la campionessa, che, al termine dello scorso anno scolastico, aveva portato la sua testimonianza di forza e di coraggio, conquistando il cuore di tutto il plesso. Amanda si stava allora preparando per partecipare alle imminenti Paralimpiadi di Parigi 2024, e aveva promesso che sarebbe tornata per raccontare la sua avventura. Al suo arrivo è stata investita da un applauso spontaneo, dopodichè è stata sommersa da mille domande, dalla dieta sportiva alla vita nel villaggio olimpico, dalla durata del viaggio alle emozioni provate. E’ stato faticoso, per le insegnanti present, contenere e arrestare il fiume di domande alle quali Amanda ha risposto come sempre con grande simpatia, sincerità e disponibilità, raccontando il vero valore dello sport, fatto di sacrifici, di determinazione e di impegno. Un occasione per i ragazzi di apprendere lezioni di vita e di sport