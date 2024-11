Olioliva 2024: Confesercenti Imperia porta in scena arte e fotografia nel cuore della città

"Confesercenti Imperia protagonista nell’edizione annuale di Olioliva 2024, la più grande manifestazione del settore del nostro territorio, con due iniziative legate al territorio.

Torna il concorso pittorico “Dipingendo Olioliva”, giunto alla sua terza edizione in collaborazione con l’Accademia Balbo di Bordighera, che porta nelle vetrine del centro storico di Imperia Oneglia e nel circuito di Olioliva le opere degli allievi pittori della celebre Accademia Balbo – Bordighera. Sono 11 le opere da poter ammirare nelle vetrine delle attività di Imperia, in particolare:

· Bottega di Fe' - via Ospedale 61 opera n. 1

· Giovannina Berselli – via Bonfante 54 opera n. 2

· Thun shop Imperia – via S. Giovanni 40 opera n. 3

· Angela Boutique – via Amendola 1 opera n. 4

· Mod'art – via Ospedale 53 opera n. 5

· Incardona Sabrina “Crescendo” – via Ospedale 17 opera n. 6

· Libreria Ragazzi - via Amendola 24 opera n. 7

· Antiche Dolcezze – via San Giovanni 9 opera n. 8

· Servez Vous Caramelle – via Amendola 16 opera n. 9

· M&D – via Bonfante 57 opera n. 10

· Tina Tre – via Bonfante 51 opera n. 11

Dopo il successo dello scorso anno ritorna la mostra fotografica itinerante “Fotografando Olioliva “in collaborazione con l’associazione Agenda Fotografica e il suo gruppo di appassionati fotografi che quest’anno ha messo a disposizione la mostra “Street and photo”. Una cinquantina di fotografie sono ospitate in questi giorni negli esercizi commerciali di Imperia Oneglia e del circuito di Olioliva.

Due mostre artistiche culturali che Confesercenti ha ideato per arredare con qualità artistica le vetrine del centro storico pronte ad essere ammirate dai numerosi turisti e cittadini che accorreranno per l’edizione annuale della festa dell’olio nuovo. Un ringraziamento speciale ai soci e sponsor delle mostre che hanno creduto nell’iniziata Etlim Travel, Aia de Mà, Vivaio COA e Frantoio Sant’Agata d’Oneglia.

Nei giorni di Olioliva sarà possibile usufruire dell’experience turistica “Oleoturismo - Tour nel Ponente Ligure”, in collaborazione con la celebre azienda “Frantoio Sant’Agata d’Oneglia” con il marchio delle “Fattorie di Gusto” di Confesercenti, un’esperienza che parte dalla terra delle nostre colline, dalla ricerca delle ricette locali, dalla freschezza delle materie prime, per arricchirsi con visite guidate nei luoghi di coltura e nei luoghi di produzione dell’oro giallo per concludersi con le degustazioni in azienda, alla scoperta delle eccellenze della Riviera dei Fiori, con tocchi di sapori unici.

Domenica giornata speciale con l’azienda olearia Cristina Armato per un laboratorio presso lo stand di Confesercenti alle 15.30 con assaggi dell’oliva taggiasca dalla salamoia al dolce i tutti i suoi innumerevoli usi culinari".