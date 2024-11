Camporosso: perde il controllo dell'auto e distrugge il garage della vicina, 87enne lievemente ferito

Distrugge l’auto su cui viaggia ed il garage della vicina ma, fortunatamente, non riporta gravi ferite. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 8 a Camporosso, in via Piave.

Un uomo di 87 anni ha perso il controllo dell’auto elettrica sulla quale viaggiava e si è schiantato contro il garage della vicina, terminando la corso contro un muro. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia ed i Vigili del Fuoco.

L’uomo è stato estratto dall’auto e trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera.