Scatta lo sciopero dei bus nella nostra provincia: come è strutturato e quali sono le corse 'garantite' nelle fasce di sicurezza

E' iniziato lo sciopero, proclamato dalle diverse sigle sindacali a livello nazionale, nel settore dell'autotrasporto, anche per i bus della Riviera Trasporti nella nostra provincia. L'astenzione dal lavoro è stata indetta con questa motivazione: “Terza azione di sciopero nazionale a sostegno della vertenza per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, con contestuale manifestazione sindacale congiunta”, previsione che consente di ridurre il servizio anche durante le fasce di garanzia, durante le quali “Saranno garantiti i servizi di trasporto assolutamente indispensabili per le generalità degli utenti nonché quelli specializzati di particolare rilevanza sociale, quali il trasporto per disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari”.

Per il personale viaggiante non sarà garantito alcun servizio:

Dalle ore 8:30 alle ore 17:30

Dalle ore 20:30 a fine servizio

Saranno garantite solo le corse espressamente individuate nelle fasce di garanzia:

Fino alle ore 08:30

Dalle 17:30 alle 20:30

In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato il 9 settembre scorso si è registrata un’astensione dal lavoro dei dipendenti in servizio del: 78,63% tra il personale viaggiante. Sotto le corse garantite all'interno della fascia di garanzia:

SERVIZIO COPERTURA STAZIONE FS VENTIMIGLIA

07.00 S.Francesi/Roverino 07.10 /Varase 07.20 07.20 Varase/Roverino 07.30 /Borgo 07.40

07.40 Borgo/V.Lamboglia 07.55 /S.Francesi 08.05 08.15 S.Francesi/Roverino 08.25 /Borgo 08.35

17.15 S.Francesi/Roverino 17.25 /Borgo 17.35

17.35 Borgo/V.Lamboglia 17.50 /S.Francesi 18.00 18.15 S.Francesi/Roverino 18.25 /Borgo 18.35

18.35 Borgo/V.Lamboglia 18.50 /S.Francesi 19.00 19.15 S.Francesi/Roverino 19.25 /Varase 19.35

19.35 Varase / Roverino 19.45 / Borgo 19.55



SERVIZIO COPERTURA STAZIONE TAGGIA E SANREMO E OSPEDALE DI SANREMO

04.50 Sanremo Aut. / Taggia 05.17 05.20 Taggia / SR Aut. 05.47 / Villa Helios 05.55

06.00 Villa Helios / SR Aut. 06.08 / Taggia 06.35 06.40 Taggia / Sanremo 07.12

05.20 Sanremo Aut. / Taggia 05.47 05.55 Taggia / SR Aut. 06.22 / Villa Helios 06.30

06.35 Villa Helios / SR Aut. 06.43 / Taggia 07.10 07.20 Taggia/ MERCATO FIORI/ Sanremo 07.52

05.30 Aut. / Borgo / Baragallo / San Pietro 06.00 06.05 San Pietro / Ospedale 06.15 / Aut. 06.25

05.50 Sanremo Aut. / Taggia 06.17 06.20 Taggia / SR Aut. 06.47 / Villa Helios 06.55

06.59 Villa Helios / Autostazione 07.06

06.40 Autostazione / Inversione Ospedale / Ospedale Ingresso Principale 06.50 / Autostazione 07.00

06.55 Aut. / Ospedale 07.05 /San Pietro 07.15 07.15 San Pietro / Ospedale 07.25 / Aut. 07.35

07.06 Sanremo/ MERCATO FIORI/ Taggia 07.38 07.40 Taggia/ MERCATO FIORI/ Sanremo 08.12

07.20 Sanremo/ MERCATO FIORI/ Taggia 07.52 08.00 Taggia / Sanremo 08.32

06.55 Taggia / Sanremo 07.27

07.30 Sanremo/ MERCATO FIORI/ Taggia 08.02 08.20 Taggia / Sanremo 08.52

07.35 Autostazione / Inversione Ospedale / Ospedale Ingresso Principale 07.45 / Autostazione 07.55

07.50 Aut. / Via San Francesco / BARAGALLO Istituto Magistrale / Via Pascoli 08.13

08.13 Via Pascoli / Inversione Ospedale / Ospedale Ingresso Principale 08.20 / Autostazione 08.30

08.00 Sanremo / Taggia 08.32

08.20 Sanremo / Taggia 08.52

17.00 Sanremo / Taggia 17.32 17.40 Taggia / Sanremo 18.12

17.30 Sanremo / Taggia 18.02 18.10 Taggia / Sanremo 18.42

18.00 Sanremo / Taggia 18.32 18.40 Taggia / Sanremo 19.12

18.05 Aut. / Ospedale 18.15 / San Pietro 18.25 18.30 San Pietro / Ospedale 18.40 / Aut. 18.50

18.30 Sanremo / Taggia 19.02 19.10 Taggia / Sanremo 19.42

19.00 Aut. / San Pietro 19.20 / Villetta 19.25 19.30 Villetta / Ospedale 19.40 / Aut. 19.50

19.25 Sanremo / Taggia 19.57 20.00 Taggia / Sanremo 20.27

19.50 Sanremo / Taggia 20.17

19.00 Sanremo / Taggia 19.32 19.40 Taggia / Sanremo 20.07

20.00 Aut. / VIA PASCOLI 20.13 / Ospedale 20.20 / San Pietro 20.30 / Ospedale 20.40 /Aut. 20.50

20.20 Sanremo / Taggia 20.47



SERVIZIO COPERTURA STAZIONE E OSPEDALE DI IMPERIA

05.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 05.17/Argine Sx 05.19/Stazione FS Argine Dx 05.22

05.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 05.32/Via Matteotti 05.34/L.Nanollo P. 05.37

05.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 05.47/Argine Sx 05.49/Stazione FS Argine Dx 05.52

06.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 06.02/Via Matteotti 06.04/L.Nanollo P. 06.07

06.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 06.17/Argine Sx 06.19/Stazione FS Argine Dx 06.22

06.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 06.32/Via Matteotti 06.34/L.Nanollo P. 06.37

06.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 06.47/Argine Sx 06.49/Stazione FS Argine Dx 06.52

07.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 07.02/Via Matteotti 07.04/L.Nanollo P. 07.07

07.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 07.17/Argine Sx 07.19/Stazione FS Argine Dx 07.22

07.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 07.32/Via Matteotti 07.34/L.Nanollo P. 07.37

07.30 L. Nanollo P./Trexenda/Ospedale 07.47 07.47 Ospedale/Via Cascione 07.59

08.00 Via Cascione/Ospedale 08.10 08.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 08.18

07.30 L. Nanollo P./Via Garessio/Stazione FS Argine Sx nello stallo Via Calzamiglia 07.35

07.40 Stazione FS/Sottopasso/Via Garessio/L. Nanollo P. 07.45

07.30 L. Nanollo P./Argine SX/Stazione FS 07.35 07.35 Stazione FS/Pensilina/Via Cascione 07.45

07.45 Via Cascione/L. Nanollo P. 07.55

07.35 L. Nanollo P./Argine SX/Stazione FS 07.40 07.40 Stazione FS/Pensilina/Polo Univers. 07.50

07.50 Polo Univers./L. Nanollo P. 08.00

07.35 L. Nanollo P./Argine SX/Stazione FS 07.40 07.40 Stazione FS/Pensilina/Polo Univers. 07.50

07.50 Polo Universitario/L. Nanollo P. 08.02

07.35 L.Nanollo P./Argine Sx/Stazione FS 07.40 07.40 Stazione FS/L.Nanollo P./P.Calvi 07.53

07.53 P.Calvi/L. Nanollo P. 07.56

07.40 Posteggio/Argine Sx/Stazione FS 07.45

07.45 Stazione FS/Via Cascione 07.55 07.55 Via Cascione/L.Nanollo P. 08.05

07.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 07.47/Argine Sx 07.49/Stazione FS Argine Dx 07.52

08.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 08.02/Via Matteotti 08.04/L.Nanollo P. 08.07

08.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 08.17/Argine Sx 08.19/Stazione FS Argine Dx 08.22

08.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 08.32/Via Matteotti 08.34/L.Nanollo P. 08.37

17.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 17.17/Argine Sx 17.19/Stazione FS Argine Dx 17.22

17.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 17.32/Via Matteotti 17.34/L.Nanollo P. 17.37

17.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 17.45 17.45 Ospedale/Via Cascione 17.57

18.00 Via Cascione/Ospedale 18.10 18.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 18.18

17.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 17.47/Argine Sx 17.49/Stazione FS Argine Dx 17.52

18.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 18.02/Via Matteotti 18.04/L.Nanollo P. 18.07

18.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 18.17/Argine Sx 18.19/Stazione FS Argine Dx 18.22

18.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 18.32/Via Matteotti 18.34/L.Nanollo P. 18.37

18.30 L. Nanollo P./Barcheto/Ospedale 18.45 18.45 Ospedale/Via Cascione 18.57

19.00 Via Cascione/Ospedale 19.10 19.10 Ospedale/Rotonda/L. Nanollo P. 19.18

18.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 18.47/Argine Sx 18.49/Stazione FS Argine Dx 18.52

19.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 19.02/Via Matteotti 19.04/L.Nanollo P. 19.07

19.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 19.17/Argine Sx 19.19/Stazione FS Argine Dx 19.22

19.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 19.32/Via Matteotti 19.34/L.Nanollo P. 19.37

19.30 L. Nanollo P./Ospedale 19.40 19.40 Ospedale/Baitè 19.45

19.45 Baitè/Comune/L. Nanollo P. 19.50

19.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 19.47/Argine Sx 19.49/Stazione FS Argine Dx 19.52

20.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 20.02/Via Matteotti 20.04/L.Nanollo P. 20.07

20.15 L.Nanollo P./V.Repubblica 20.17/Argine Sx 20.19/Stazione FS Argine Dx 20.22

20.30 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 20.32/Via Matteotti 20.34/L.Nanollo P. 20.37

20.45 L.Nanollo P./V.Repubblica 20.47/Argine Sx 20.49/Stazione FS Argine Dx 20.52

21.00 Stazione FS Argine Dx/Argine Dx 21.02/Via Matteotti 21.04/L.Nanollo P. 21.07



SERVIZIO COPERTURA STAZIONE FS DIANO MARINA

06.15 Diano Capolinea/Stazione FS 06.25 06.25 Stazione FS/Capolinea 06.30

08.00 Diano Capolinea/Stazione FS 08.10 08.10 Stazione FS/Capolinea 08.15

19.10 Diano Capolinea/Stazione FS 19.20 19.20 Stazione FS/Capolinea 19.25



SERVIZIO COPERTURA SCUOLABUS DI DOLCEDO

Servizio garantito nella fascia di garanzia della corsa di andata



SERVIZIO COPERTURA SCUOLABUS DI IMPERIA

Servizio garantito nella fascia di garanzia della corsa di andata



SERVIZIO COPERTURA SCUOLABUS DI BORDIGHERA

Servizio garantito nella fascia di garanzia della corsa di andata



SERVIZIO SCUOLABUS DI CASTELLARO

Servizio garantito nella fascia di garanzia della corsa di andata



SERVIZIO SCUOLABUS DI OSPEDALETTI

Servizio garantito nella fascia di garanzia della corsa di andata