La 'Benza' di Sanremo all'Eima di Bologna: un punto di riferimento per l'agricoltura ma anche per l'industria (Foto e Video)

“Per noi è la fiera più importante, ormai da 40 anni sia per il mercato dell’agricoltura che per gli altri. E’ un punto di incontro per nuovi ma anche vecchi clienti. Incontriamo chi già ci conosce che chi viene a scoprire i nostri prodotti”.

Sono le parole di Davide Benza, titolare dell’omonima azienda sanremese, presente all’Eima, l’esposizione internazionale di macchine per l'agricoltura e il giardinaggio, in corso fino a domenica a Bologna.

L’azienda matuziana nasce nel mercato dell’agricoltura ma, negli ultimi anni ha sviluppato anche quelli dell’industria, come ad esempio quello delle certificazioni anti incendio e antisismiche: “Stiamo lavorando molto con il pubblico e le grandi opere, visto che c’è grande bisogno di stoccaggio d’acqua”.

Benza lavora in questo settore anche con l’estero: “Abbiamo iniziato collaborazioni con aziende africane – termina – dove, in occasione di ‘carotature’, c’è bisogno di acqua”.