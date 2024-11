Il Rotary Club Sanremo ricorda i soci defunti e dona un defibrillatore al comune di Perinaldo (foto)

Il Rotary Club Sanremo ricorda i soci defunti e dona un defibrillatore al Comune di Perinaldo.



Il Rotary Club Sanremo ha organizzato ieri una serata dedicata alla commemorazione dei soci defunti, un evento di grande significato per i soci. La cerimonia si è svolta presso la cappella dell’Hotel Villa Maria, dove Don Sueli Fornoni ha celebrato una Santa Messa cantata in memoria di tutti coloro che non sono più tra noi. Questo momento di raccoglimento e riflessione ha permesso a soci e amici di ricordare con affetto e riconoscenza le persone care scomparse.



In segno di impegno verso il benessere della comunità, al termine della celebrazione il Presidente del Club, avvocato Ettore Guazzoni ha consegnato al Comune di Perinaldo un defibrillatore, destinato al nuovo campo sportivo comunale. Questo strumento rappresenta un’importante risorsa per la sicurezza degli sportivi e dei cittadini, sottolineando l’impegno del Club nel promuovere la salute e la prevenzione.



La serata si è conclusa con un rinfresco in un ambiente stile belle époque, che ha offerto ai presenti un’occasione di convivialità e condivisione, mantenendo vivo il ricordo dei soci defunti in un contesto di solidarietà e vicinanza.