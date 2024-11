Sanremo: il leggendario chitarrista Al Di Meola in concerto al Teatro dell'Opera del Casinò

Appuntamento imperdibile mercoledì 13 novembre, alle ore 21.00 presso il Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo con uno vero e proprio mito della chitarra: Al Di Meola. Il leggendario chitarrista si esibirà con Peo Alfonsi alla chitarra e Sergio Martinez alle percussioni.

L’evento, che si inserisce all’interno della prestigiosa rassegna Unojazz&Blues, una delle più importanti rassegne italiane di jazz e blues che si svolge ogni estate a Sanremo, è organizzato in collaborazione con il Sanremo International Guitar Festival che si inaugurerà proprio il 13 novembre.

Icona indiscussa nel panorama musicale, Di Meola è considerato uno dei più grandi chitarristi del nostro tempo. La sua carriera, iniziata oltre quarant’anni fa, è un trionfo di successi: quattro album d’oro, due album di platino, sei milioni di dischi venduti e numerosi premi tra cui Grammy Award e il prestigioso Miles Davis Award del Montreal Jazz Festival.

Il chitarrista italo-americano ha collaborato con artisti di calibro mondiale come Frank Zappa, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, e ha fatto parte del celebre supergruppo fusion Return to Forever al fianco di Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White.

L’ingresso all’evento è gratuito, sarà possibile prenotare e scaricare il biglietto sul sito https://www.unojazzandblues.it/ dalle ore 10 del 13 novembre. Sarà possibile effettuare la prenotazione fino ad esaurimento posti.



Informazioni sulla rassegna https://www.unojazzandblues.it