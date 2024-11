Bordighera, ecco tutte le fiere e le manifestazioni del 2025: tra eventi storici e new entry

La Giunta Comunale di Bordighera, nella seduta dello scorso 30 ottobre, ha approvato il calendario 2025 delle manifestazioni commerciali storiche e straordinarie e delle fiere promozionali. Il provvedimento è stato preceduto da un incontro con le associazioni di categoria, convocato il 16 ottobre dall’Assessore al Commercio e Artigianato Martina Sferrazza con l’obiettivo di concordare in sinergia gli appuntamenti.



“Quattordici tra manifestazioni e fiere, di cui una che si ripeterà ogni mese, per arricchire l’offerta di Bordighera nell’arco di tutto l’anno con proposte di consolidato successo, in grado di attrarre pubblico anche dalla vicina Costa Azzurra”, commenta l’Assessore Sferrazza. “Desidero rivolgere un ringraziamento a tutte le associazioni che contribuiscono, con grandissimo impegno organizzativo, a realizzare queste iniziative che promuovono e valorizzano il nostro territorio, le sue eccellenze e il suo tessuto commerciale”.

A seguire il calendario.

Fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione – ogni prima domenica del mese sul lungomare Argentina con l’eccezione del mese di gennaio, in cui l’appuntamento avrà luogo il giorno di Capodanno

Manifestazione commerciale straordinaria "Aspettando la Befana in corso Italia" – sabato 4, domenica 5, lunedì 6 gennaio in corso Italia

Manifestazione commerciale straordinaria "La Grande Braderie di Bordighera" – domenica 5 gennaio nel centro cittadino

Fiera promozionale dell'antiquariato e degli oggetti da collezione – domenica 30 marzo nel centro storico

Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e operatori commerciali ambulanti specializzati nello street food – domenica 30 marzo, in contemporanea con la Fiera delle Anime, in Spianata del Capo e aree limitrofe

Fiera promozionale "Primavera Bordigotta" – domenica 27 aprile nel centro cittadino

Manifestazione storica "Bordighera, un Paese di Sapori" – giovedì' 26 e venerdì 27 giugno, nel centro storico

Manifestazione storica "Bordighera, un Mare di Sapori " – lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 luglio, sul lungomare Argentina

Manifestazione storica "Giornata Commerciale del Ribasso" – domenica 10 agosto nel centro cittadino

Fiera promozionale "Bordighera Book Festival" – giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto in corso Italia

Manifestazione storica "BeerinBo' Festival di Birra e Cucina" - venerdì 5 e sabato 6 settembre in sede da definire

Fiera promozionale "Bordighera Dog Show", iniziativa legata all'omonima manifestazione/mostra canina – domenica 28 settembre, presso giardini Lowe

Manifestazione storica "Mercatino di Natale" – sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre nel centro storico

– sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre nel centro storico Fiera promozionale “Mercatino di Natale” – da venerdì’ 19 dicembre a martedì 6 gennaio 2026 in corso Italia