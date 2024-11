Interventi urgenti contro le infiltrazioni al Palafiori: stanziati oltre 50mila euro per i lavori

Il Comune di Sanremo ha approvato con urgenza un intervento per la risoluzione delle infiltrazioni meteoriche che stanno compromettendo il Palafiori, situato in Corso Garibaldi. Le infiltrazioni, verificatesi soprattutto a seguito delle recenti piogge, hanno interessato particolarmente gli uffici dell'anagrafe.

Per risolvere queste problematiche, sono stati stanziati 50.424,08 euro, IVA compresa, per lavori di impermeabilizzazione delle terrazze e la sigillatura di marmi e vetrate da cui si infiltra l'acqua. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Glorio Costruzioni S.r.l., già incaricata dal Comune con affidamento diretto, in base alle normative vigenti che permettono l’affidamento per importi inferiori a 150.000 euro.