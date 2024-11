Il Santuario della N.S. Madonna della Guardia di Sanremo nei primi posti della classifica provvisoria de 'I Luoghi del Cuore' del FAI

Già 450.000 voti raccolti a meno di due mesi dal lancio del 12° censimento de 'I Luoghi del Cuore' del FAI, uno dei migliori risultati iniziali mai registrati in vent’anni di programma che conferma il desiderio dei cittadini di curare e tramandare il patrimonio di storia, arte e natura del Paese.



A oggi il luogo in Liguria al primo posto della classifica provvisoria (classifica provvisoria completa su www.iluoghidelcuore.it) è la Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro a Lerici (SP), piccolo gioiello dell’architettura barocca ligure inserito nella splendida cornice del Golfo dei Poeti. Da sempre ispirazione per letterati e artisti affascinati dai vicoli che conducono a scorci nascosti e dalle case color pastello che si riflettono sul mare, Tellaro mantiene ancora oggi intatto il suo fascino. Al centro del borgo si erge la Chiesa di San Giorgio, la cui fondazione risale al 1584; venne costruita su un sito già frequentato in epoca medievale per sostituire una cappella più antica dedicata a San Giorgio, santo patrono dei marinai, e nei secoli subì modifiche e restauri, soprattutto nel XVIII secolo, quando furono aggiunti elementi barocchi, che ancora oggi caratterizzano il suo interno. Tellaro e la Chiesa vengono votati al censimento FAI “I Luoghi del Cuore” 2024 per sensibilizzare il pubblico e raccogliere fondi per il recupero dell’edificio, che necessita del rifacimento del tetto, del restauro degli altari e dei marmi e di interventi sugli impianti di sicurezza. Promuove la campagna il comitato Insieme per Tellaro, nato per rispondere al bisogno collettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale del borgo.



Ampiamente votato anche il Santuario della N.S. Madonna della Guardia che si erge sul promontorio di Capo Verde, sopra il faro che segnala le secche al largo di Sanremo (IM). Questo luogo sacro deve la sua esistenza a un'apparizione raccontata nel 1667, quando la Madonna si manifestò a Giovanni Peri, contadino del vicino Poggio, chiedendo di erigere un santuario in suo onore. La prima pietra fu posata l'11 marzo del 1668 e, dopo tre anni e sette mesi di lavori, il Santuario venne inaugurato nel 1671. Da allora è diventato un importante luogo di pellegrinaggio. Tra i punti panoramici preferiti della Riviera dei Fiori, il Santuario è famoso anche in ambito ciclistico, poiché si trova lungo la salita del Poggio, parte della celebre corsa Milano-Sanremo. Ciononostante, attualmente l’edificio si trova in uno stato di completo abbandono ed è pericolante. Il comitato Per il Santuario N.S. Madonna della Guardia partecipa al censimento “I Luoghi del Cuore” 2024 per perorare l’urgente bisogno di un intervento di consolidamento statico e di recupero complessivo.



In LIGURIA a oggi i luoghi ai primi posti della classifica provvisoria e che hanno raccolto più di 1.000 voti sono:

* Chiesa di San Giorgio nel borgo di Tellaro a Lerici (SP)

* Collegio Emiliani a Genova

* Bosco dei Frati di Nostra Signora del Monte a Genova

* Cappella di Sant’Antonio di Levaggi a Borzonasca (GE)

* Casa dell’orto della carità OMG - Piana dell’Entella a Lavagna (GE)

* Santuario della N.S. Madonna della Guardia a Sanremo (IM)



Si vota fino al 10 aprile 2025 su iluoghidelcuore.it e sui moduli cartacei scaricabili dal sito



Per consultare la classifica provvisoria dei “Luoghi del Cuore” in LIGURIA: https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/classifica?regione=7

È possibile filtrare le classifiche anche per Provincia, Comune o tipologia di luogo dalla pagina “Cerca un luogo” su www.iluoghidelcuore.it