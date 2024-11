Doppia missione di lavoro per il team di Amaie Energia e Servizi: in Olanda per i fiori e a Rimini per l'ambiente

Il gruppo di lavoro del Mercato dei Fiori, rappresentato da Franco Barbagelata e Lorenzo Bianchi, è volato in Olanda, per la IFTF, International Floriculture Trade Fair 2024 presso l'Expo Haarlemmermeer di Amsterdam. La fiera di quest'anno si sta configurando come la più grande di sempre, con una partecipazione da record da parte dei coltivatori di fiori di tutto il mondo. Con oltre 150 coltivatori che rappresentano un aumento del 10% rispetto all'anno scorso, questo evento si sta davvero espandendo come hub globale per l'industria della floricoltura. Gli espositori di quest'anno copriranno 13 paesi, presentando un'ampia gamma di fiori e innovazioni volte a elevare le pratiche di floricoltura sostenibile. Una grande occasione di confronto e di vicinanza ai nostri esportatori di Sanremo.

"E' l'appuntamento dell'anno - ha detto Franco Barbagelata, Direzione Mercato dei fiori di Sanremo - per capire le nuove varieta' vegetali ed incontrare commercianti e produttori in un ambiente informale. Il mercato dei fiori sta vivendo un momento di consolidamento anche grazie ai futuri investimenti collegati al PNRR. 16 ml di euro che andranno a contribuire al miglioramento netto della competitività dei nostri servizi". Il team del settore 'igiene urbana' è presente alla Fiera Ecomondo di Rimini. Questa fiera e' l'evento principe per i leader della green and circular economy, il punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni dove si mettono a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea. Presenti il Presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini, il Direttore Luca Pesce, i colleghi Davide Bianchi, Leonardo Perotto Ghi, Gianni Punzo e Francesca Zoccarato.

Diversi incontri istituzionali tra i quali : il Comune di Pisa, la Geofor, Legambiente, Corepla e Ricrea (del Conai), il Presidente di Utilitalia Filippo Brandolini, Ecocontrol per le isole informatizzate, Ecoservice per i mezzi di raccolta e spazzamento e tanti altri.

"E' stato un momento di confronto - ha detto Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia - con diverse realtà che operano nel settore ambiente. In particolare abbiamo gettato le basi per le collaborazioni con le societa' che operano a Cecina e Pisa. Modelli che vorremmo prendere come riferimento per affrontare il nostro cambiamento dal porta a porta alle ecoisole. Occasione anche per incontri istituzionali con i vertici di Utilitalia, la federazione che riunisce le Aziende speciali operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee".