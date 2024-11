Allarme truffa al parcheggio del centro commerciale di Taggia: nessuna denuncia, ma l’avviso diventa virale sui social

Sta circolando rapidamente sui social e su WhatsApp un messaggio di allerta riguardante un presunto tentativo di truffa nel parcheggio del centro commerciale di Taggia. Secondo quanto riportato, uno sconosciuto si avvicinerebbe ai veicoli per avvisare i conducenti di un problema alla ruota posteriore, come una gomma a terra. Approfittando della distrazione dei proprietari mentre escono dall'auto per controllare, il truffatore sottrarrebbe la borsa lasciata sul sedile anteriore.

La segnalazione, diffusa con il messaggio "Accaduto ad un’amica", ha rapidamente raggiunto molte persone attraverso Facebook e WhatsApp, generando allarme tra i cittadini di Taggia. Tuttavia, il Comando della Polizia Locale di Taggia ha confermato di non aver ricevuto alcuna denuncia o segnalazione ufficiale di tentativi di truffa simili.

Pur non avendo riscontri concreti, la Polizia Locale invita comunque i cittadini a prestare attenzione e a evitare di lasciare borse o oggetti di valore in vista all'interno delle auto. Si ricorda, inoltre, che in caso di sospetti o situazioni insolite, è sempre consigliato contattare le forze dell'ordine per garantire la sicurezza di tutti.