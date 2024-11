Sanremo: 2.500 giocatori al Casinò per la seconda edizione del festival WSOP Circuit, città invasa dai pokeristi (Foto)

Texapoker ha esteso la sua partnership con le World Series of Poker, confermando la seconda edizione del festival WSOP Circuit Sanremo.

Ad oggi sono 2.500 i partecipanti, per un totale di seimila iscrizioni ma, nel fine settimana è previsto un aumento significativo degli arrivi. Ancora una volta il poker si conferma un grande successo per il Casinò di Sanremo, dove si batteranno fino a lunedì i grandi campioni in arrivo da diverse parti del mondo.

Fino all’11 novembre, otto giocatori avranno l’opportunità di vincere i famosi anelli WSOP-C durante un torneo con un Main Event da 1.000 euro. Lo scorso anno furono 906 i giocatori che hanno partecipato al WSOP Circuit Sanremo, vinto da Georgios Tsouloftas per 120.000 euro.

Le sale ‘Privata’ e ‘Privatissima’ della casa da gioco matuziana sono stracolme di pokeristi, che hanno invaso Sanremo e, molti dei quali rimarranno fino al termine del torneo.

“Texapoker è onorata della rinnovata fiducia delle WSOP nello sviluppo del brand WSOP Circuit in Europa - ha dichiarato Apo Chantzis, CEO di Texapoker – e questo premia il nostro impegno a offrire eventi con le migliori strutture e condizioni per i giocatori”.