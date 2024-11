Sanremo, partenza positiva per la campagna vaccinale: somministrate oltre 7.000 dosi antinfluenzali e 443 anti-Covid

A Sanremo, la campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid sta registrando numeri significativi. Dal 14 ottobre ad oggi, sono state somministrate circa 7.000 dosi di vaccino antinfluenzale e 443 dosi di vaccino anti-Covid, come confermato dal dottor Marco Mela, Direttore dell'Igiene pubblica di Asl1.

"La campagna è partita bene," ha affermato con soddisfazione il dottor Mela, spiegando che sono stati ordinati 40mila vaccini antinfluenzali, di cui più della metà è già stata consegnata ai medici di base. Il vaccino è particolarmente raccomandato per gli over 60 e per gli under 60 con patologie croniche, oltre che per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, considerati veicoli significativi per la diffusione del virus.

Una delle novità di quest'anno riguarda proprio i più giovani: "Quest'anno, in continuità con i mesi passati, possiamo somministrare il vaccino nei bambini attraverso uno spray nasale, una modalità molto apprezzata, disponibile fino ai 18 anni," ha aggiunto Mela.

Anche per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid, il trend è positivo: "Le raccomandazioni sono le stesse dell'antinfluenzale, e i numeri mostrano un miglioramento rispetto all'ultima campagna vaccinale," ha sottolineato il direttore.