Ospedaletti, ristrutturazione del Petit Royal: prorogati i tempi per il completamento dei lavori

La Giunta Comunale di Ospedaletti ha deliberato la proroga tecnica dei lavori di ristrutturazione e recupero dell’immobile comunale denominato Petit Royal, in viale Regina Margherita. La decisione prevede una nuova scadenza per il completamento degli interventi, fissata per il 31 dicembre prossimo, con un’estensione ulteriore di dodici mesi per gli interventi straordinari relativi alla copertura, che potranno essere conclusi entro un anno dall’ottenimento del titolo abilitativo.

L’edificio, ad uso alberghiero, è attualmente oggetto di un contratto di locazione con la società Petit Rojal srl, che ha riscontrato alcune difficoltà nell’esecuzione delle opere programmate. L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere la richiesta di proroga presentata dalla ditta locataria, considerata la complessità degli interventi e l’importanza del recupero funzionale della struttura. I lavori riguardano principalmente il recupero e l’innalzamento della copertura per la realizzazione di nuove suite nel sottotetto, oltre alla riqualificazione degli spazi interni.

La proroga, tuttavia, è soggetta a condizioni ben precise: la verifica dei lavori svolti dovrà essere richiesta entro il 15 gennaio 2025, e qualora le opere non venissero completate entro i termini previsti, il contratto di locazione sarà considerato risolto. Questo passaggio è stato stabilito per garantire che i lavori vengano portati a termine senza ulteriori ritardi e per preservare il valore dell’immobile, di proprietà comunale. La Giunta ha approvato all’unanimità la proroga, rendendo immediatamente eseguibile il provvedimento per garantire la continuità dei lavori e per tutelare gli interessi dell’ente.