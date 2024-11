Anteprima della 'Sanremo Marathon': il 30 novembre la 'Ospedaletti Run', ecco tutte le info e c'è anche la 'Dog Run'

In occasione della Sanremo Marathon, in calendario ad inizio dicembre, torna anche quest’anno la “Ospedaletti Run 5K”. La gara, di carattere non competitivo, è in programma sabato 30 novembre alle 15. Il percorso prevede due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria di Ospedaletti.

Il Comitato Organizzatore ha voluto riproporre anche quest’anno questa manifestazione per offrire ai runners una gara su una distanza alla portata di tutti e sul bellissimo tracciato costituito dal lungomare della cittadina rivierasca. La “Ospedaletti Run 5K” si presta infatti non solo a podisti esperti ma anche a tutti gli amanti dello sport e dell’attività fisica all’aria aperta. A seguire, alle ore 16:15, ci sarà il via della prima edizione della Dog Run, una corsa di 2,5 Km in compagna degli amici a quattro zampe.

“Sono orgogliosa di riproporre per il secondo anno consecutivo la Ospedaletti Run 5K, aperta a tutti, sulla nostra fantastica pista ciclabile – ha detto l’assessore allo sport e turismo di Ospedaletti Simona Cecchetto - A seguire ci sarà la prima edizione della Dog Run, di 2,5 Km, aperta a grandi e piccini. Invito quindi tutti gli amanti degli animali a partecipare e divertirsi con gli amici a quattro zampe. Desidero ringraziare gli organizzatori di questo bell'evento, al quale auspico ne seguiranno tanti altri”. Domenica 1 dicembre, spazio poi alle altre gare della Sanremo Marathon: maratona, mezzamaratona, 10 Km e Family Run.

Intanto ha preso il via, sui canali social ufficiali della Sanremo Marathon (Facebook e Instagram) la nuova edizione del Social Reality che vede protagonisti quattro atleti (Carlo Cangiano e Dino Della Malva che correranno la maratona, Nadia Zerbone e Cecilia Aicardi che disputeranno la mezzamaratona) seguiti da uno staff di professionisti composto dall'allenatore Roberto Giacopelli, dal mental coach Cesare Zanotto e dal nutrizionista Matteo Rondelli dello staff diStefano Beschi.