Sanremo: piazza Colombo verso una nuova vita tra verde, commercio, sostenibilità e un cambiamento per il Festival

Con la fine delle concessioni ormai imminente per l'autostazione torna di attualità il discorso dell'area di Piazza Colombo, una zona da tempo considerata un 'vuoto urbano' cittadino, che grazie al grande spazio di cui dispone si apre a una vasta gamma di scenari.

"Una volta che condivideremo tutte le scelte con gli operatori per ridisegnare Piazza Colombo - afferma l'assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Massimo Donzella - tenendo conto anche del discorso dei pullman, allora si potrebbe cercare di farla diventare un'area che vada a collegarsi in maniera più fluida con via Matteotti, senza lo stacco netto che oggi si vede, puntando magari sul verde o su attività anche commerciali al di sotto. Un impegno forte che però potrebbe portare a uno sviluppo importante".

Sarà importante mantenere il giusto equilibrio tra conservazione e sviluppo, facendo scelte che diano beneficio alla città, sempre in ottica di sviluppo sostenibile. Nell'attesa che vengano definite le linee guida per il progetto, l'assessore qualche settimana fa aveva affermato che Piazza Colombo potrebbe essere usata durante il Festival della canzone italiana per riorganizzare la sosta dei camion della Rai e creare dei parcheggi per i motorini, riducendo i disagi vissuti dai residenti nella settimana della kermesse.