Sanremo, grande successo per l'evento 'Tu di che stile (di vita) sei' al Teatro del Casinò (Foto)

Si sta svolgendo in queste ore al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo l’evento intitolato “Di che stile (di vita) sei”, un appuntamento interamente dedicato alla promozione della salute e del benessere. L'iniziativa, organizzata dal Comitato Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine dei Commercialisti della Provincia di Imperia, ha ricevuto il supporto della Rete Oncologica Regionale della Liguria, della ASL1 Imperiese e il patrocinio del Comune di Sanremo e di Alisa. A moderare l'incontro è la giornalista scientifica Tiziana Moriconi.

Il convegno punta a sensibilizzare i professionisti, in particolare commercialisti, avvocati, giornalisti e consulenti del lavoro, sull'importanza di adottare stili di vita sani e la prevenzione. Un focus speciale è stato dedicato alla difficoltà di conciliare gli impegni lavorativi con il tempo necessario per la cura personale, sottolineando come la prevenzione e la diagnosi precoce siano fondamentali per migliorare il benessere psico-fisico.

Durante l'evento, esperti della ASL1 Imperiese stanno condividendo informazioni utili per contrastare la sedentarietà e lo stress lavorativo e promuovere comportamenti salutari. È anche possibile aderire, direttamente sul posto, a vari programmi di prevenzione, come screening per mammografie, Pap-Test/HPV-test, test per HCV e l'analisi del sangue occulto nelle feci.

La dott.ssa Maria Elena Galbusera, direttore generale di ASL1, ha spiegato: “Proponiamo una formula di infotainment, già sperimentata con successo in altri eventi, per combinare contenuti scientifici e momenti esperienziali. L’obiettivo è formare ‘influencer di salute’ capaci di diffondere la cultura della prevenzione.”

Il convegno si arricchisce anche della presentazione del progetto artistico “E siediti un attimo” di Monica Cecchin, realizzato in collaborazione con Sabrina Marchiano, dimostrando come la salute e l'arte possano intersecarsi in un percorso comune di consapevolezza e prevenzione.

Deliana Misale, delegata nazionale dell'Associazione Noicisiamo, ha ricordato l’importanza di una corretta informazione: “Sensibilizzare agli stili di vita sani può prevenire circa 4 tumori su 10, come riportano le stime dell’OMS. Il nostro obiettivo è promuovere la diagnosi precoce per ridurre i casi di tumori scoperti in fase avanzata.”

L'evento si concluderà in serata, lasciando ai partecipanti spunti di riflessione e strumenti per migliorare la propria qualità di vita, ricordando l'importanza della salute come pilastro del benessere personale e professionale.