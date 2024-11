Sanremo celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (Foto)

Sanremo celebra la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Questa mattina insieme a cittadini, autorità e associazioni d’arma e combattentistiche l'amministrazione comunale di Sanremo ha reso omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia, ricordando il valore dell’Unità Nazionale e l’impegno delle forze armate nel garantire sicurezza e pace.

"È stato un onore celebrare per la prima volta questa giornata - si spiega nella nota del Comune -, che ci ha ricordato l’importanza della coesione, della solidarietà e del rispetto per chi ha dato tutto per la nostra patria. Sanremo si unisce al ricordo di quanti hanno servito con dedizione il nostro Paese, portando avanti quei valori che ci uniscono come comunità. Oggi, il nostro grazie va alle Forze Armate e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per proteggere e servire l’Italia".