Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 3 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

9.30. Celebrazioni dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate: Onori ai caduti e deposizione corona al Sacrario del Cimitero monumentale (h 9.30) + deposizione corona ai Caduti di tutte le guerre, Largo Ruffini (h 10) + cerimonia dell’alzabandiera al monumento Medaglie d’Oro piazzale Medaglie d’Oro (h 10.30) + orazioni ufficiali (h 10.45) + corteo cittadino (h 11) + deposizione della corona al monumento ai Caduti, corso Mombello (h 11.30). Partecipa la banda musicale Città di Sanremo



10.00-18.00. Per le 'Domeniche al Museo', apertura straordinaria del Forte Santa Tecla ad ingresso gratuito (h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



14.30-17.30. Seconda edizione di ‘Halloween-Piccoli Brividi’ a cura dell’associazione Talea: ‘Piccola Fiera della paura’ + 3 nuovi spettacoli del Teatrino ‘Mostri di nebbia’+ storie del teatro a manovella dedicate ai fantasmi + l’imbonitore ciarlatano mostrerà alla folla curiosa rarissimi esperti appartenenti a misteriosi mostri del bosco. Frazione San Romolo



15.00. Per la 'Domenica Letteraria' presentazione libro ‘L’Alba delle Torri’ di Francesco Fadigati. Alessio Bellini introduce l’autore. Museo di Villa Luca ‘Pinacoteca Romboidi’ a Coldirodi, ingresso libero



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre



21.00. Per la Stagione teatrale 2024- 2025, Silvio Orlando porta in scena ‘La vita davanti a sé’ di Romain Gary. Riduzione e regia di Silvio Orlando e con Daniele Mutino fisarmonica Roberto Napoletano percussioni Pino De Vivo clarinetto/sax Kaw Sissoko kora/djembe. Teatro dell’Opera del Casinò, info info@ilteatrodellalbero.it



IMPERIA

15.00. Simpatica attività pensata per i bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo ‘Tra circo e misteri’ con un percorso alla scoperta degli elementi circensi e dei misteri che il suo proprietario ha inserito e raccontato nella sua dimora. Villa Grock, via Fanny Roncati, prenotazioni a questo link: 3/11 Villa Grock "Tra circo e misteri", attività per bambini - Solidarietà&Lavoro

VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Per le 'Domeniche al Museo', apertura straordinaria del Museo Preistorico dei Balzi Rossi con ingresso gratuito



9.30-14.30. Per le 'Domeniche al Museo', apertura straordinaria dell’Area Archeologica di Nervia con ingresso gratuito

10.00-13.00. In occasione della XX edizione Giornata del Contemporaneo AMACI, mostra ‘Identità / Alterità’ dell'artista Claudio Marciano. Sala Emilio Azaretti del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata, fino al 16 novembre (h 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/13, chiuso lunedì)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Bordighera En Plein Air’, ideata per illustrare le azioni che, mettendo in luce il legame tra la città delle palme e Claude Monet, segnano la partenza di un percorso che proseguirà negli anni. Ex Chiesa Anglicana (h 10/12-16/19)

DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



11.00. Trofeo Vele d’Autunno - Classe Optimist. Porticciolo cittadino (più info)

16.00-19.00. ‘Il Favoloso mondo di Laveri’: ultimo giorno della mostra dell’artista savonese Giorgio Laveri con riproduzione in scala ingrandita di piccoli e medi oggetti a cui solitamente non si presta nessuna attenzione, ma che nel tempo sono state delle piccole grandi invenzioni che, in alcuni casi, hanno migliorato l’esistenza. Sala ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco



SAN BARTOLOMEO AL MARE

15.00. Castagnata in compagnia sulle note dello swing della Karibe Band Show. Piazza Sottana della frazione Chiappa



ENTROTERRA

BADALUCCO

15.30. Castagnata d'Autunno ai Giardin du Prevostu



BAJARDO



10.00. Giornata dedicata all’autunno e ai prodotti del territorio con tradizionale: mercatino con offerte artigianali, produzioni dei coltivatori locali, angoli con laboratori per bambini e locali con proposte adeguate alla stagionalità (giardini del Tiglio) + alle 15 presso il parcheggio di San Rocco, tradizionale castagnata con vin brulè + giochi gonfiabili per i più piccoli



CAMPOROSSO

16.00. Red Halloween Party: Food Drink stand e premiazione alla maschera più bella + musica a cura di ‘DJ Killer’ e della funky band ‘Groovy Boy'z’. Evento a cura dell'associazione ‘Cricca dei corsari’. ‘Baraonda’ sul lungomare di Camporosso Mare



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DOLCEACQUA

10.00. Camminata do Halloween a suon di musica con visita del Borgo e del Castello dei Doria, inclusa una degustazione dei prodotti tipici tra cui il Rossese di Dolceacqua. A cura dell’associazione SportActive. Partenza da Piazza Mauro, info & prenotazione whatsapp +39 349 4688045



LUCINASCO

9.00-12.00. L’artista svizzero Bertrand Cazenave, famoso per le sue opere con materiali riciclati, realizzerà sulla facciata della sua casa dí Lucinasco (via Cesare Battisti) una singolare opera per lanciare un allarme sull’ inquinamento ambientale



PRELA’



14.30-19.30. Tradizionale Castagnata in piazza Umberto Primo della frazione di Molini



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese



MONACO



11.00-23.00. ‘Monaco Funfair’: luna park con decine di operatori e venditori ambulanti (78 in tutto) per un festival di intrattenimento, con i tradizionali giochi del luna park, attività, giostre, autoscontro, stand gastronomici e molto altro. Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)

NICE

8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)





