Sanremo: i 'furbetti dell'immondizia' colpiscono ogni sera, il comitato Martiri, Agosti e Borgo chiede più controlli (Foto)

L'inciviltà della gente non ha limiti all'indecenza, e quando si sentono persone dire "Io pago ed i rifiuti li butto quando e dove voglio e le multe non le pagherò” ovviamente chi fa il proprio dovere civico gettando correttamente l’immondizia, si sente preso in giro.

Questa volta è il comitato di quartiere attivo ‘Mba’ (Martiri, Agosti e strada Borgo) di Sanremo a scendere sul piede di guerra, ma basterebbe muoversi anche in altre zone della città per cogliere sul fatto i ‘furbetti dell’immondizia’. Ma, da anni ormai nonostante le molte richieste di residenti e commercianti, si attendono le telecamere che potrebbero definitivamente inchiodare gli incivili.

“In prima persona – dice Antonella Cabrini - come presidente del comitato Mba ho provveduto alle segnalazioni agli organi competenti raccolgo, insieme alla maggioranza dei membri del direttivo del comitato, le lamentele dei residenti circa la situazione nella quale versa via Martiri, che dalle prime ore serali diventa zona ‘franca’ per i furbetti del conferimento selvaggio, nonostante l'impegno di assessore, Municipale e Rangers d'Italia, che ringraziamo vivamente per i primi passi per contrastare questi comportamenti incivili ed illeciti”.

Il comitato, che ha anche realizzato un dossier fotografico emblematico, chiede a nome di tutti gli associati al comitato (residenti in via Martiri) maggiori controlli, possibilmente in borghese, magari nelle prime ore serali, al fine di ristabilire un minimo di pulizia ed essere un buon deterrente per chi non rispetta le regole e, se possibile, un piano di derattizzazione, visto che i topi stanno facendo la tana nelle macchine parcheggiate.