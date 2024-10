Sanremo: in attesa di fondi per il restyling globale, al via il restauro delle arcate del Cimitero Monumentale della Foce

Il Comune di Sanremo ha approvato un importante progetto di recupero e messa in sicurezza di una sezione storica del Cimitero Monumentale della Foce. L'intervento prevede il restauro delle arcate degradate, nello specifico le sezioni numerate dalla 1 alla 36, dalla 135 alla 152 e dalla 156 alla 175, intervento ritenuto particolarmente urgente all'interno dell'area.

La decisione del Comune è giunta per fronteggiare lo stato di deterioramento di alcune arcate del cimitero, risalenti a epoche passate e considerate un patrimonio della storia locale. L’importo totale per la progettazione esecutiva è stato valutato in 28.346,23 euro, con copertura finanziaria approvata nel bilancio triennale.

Si tratta di un primo intervento inserito nel piano per i cimiteri che il vicesindaco Fulvio Fellegara (con la delega proprio ai cimiteri) sta portando avanti insieme all'assessore alla cultura Enza Dedali, con cui si prevede la riqualificazione generale e messa in sicurezza delle varie aree della zona, andando a garantire nello stesso tempo la tutela e il recupero delle bellezze storiche del territorio.

Il progetto è affidato a un Raggruppamento Temporaneo Professionale (RTP) composto dall’architetto Erminia Airenti, l’ingegnere Elisa Sanna e il geometra Nicolino Orlandi. Il team ha predisposto un piano dettagliato che include il monitoraggio e la sicurezza dell’area durante la fase progettuale, per garantire una continuità estetica e strutturale con gli interventi precedenti.