Ultime ore di voto in Liguria: attesa per lo spoglio finale tra Bucci e Orlando, affluenza in calo

Siamo ormai entrati nella fase finale delle votazioni per le elezioni regionali della Liguria: nel primo pomeriggio si chiude l'accesso alle urne con l'inizio dello spoglio. Grande attesa per il testa a testa tra il sindaco di Genova Marco Bucci e l'ex ministro Andrea Orlando rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra, per i quali si prospetta una corsa particolarmente serrata, in cui anche l'ultima scheda potrebbe fare la differenza.

Curiosità anche per i risultati degli altri candidati (Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra) in gara per capire chi andrà al termine delle votazioni a comporre il consiglio comunale.

I dati della giornata di ieri confermano un calo dell'affluenza alle urne, che in regione cala mediamente del 5% rispetto al 2020, con il picco nella provincia di Imperia dove si passa dal 37% al 27%. A Savona l’affluenza è stata del 31,55% rispetto al 41,18% (-9,63%). A Genova, che fino alle 19 vedeva un segno positivo, si termina la giornata al 37,34% contro il 40,09% del 2020 (-2,75%). Infine a La Spezia si è arrivati al 35,60%, ovvero il 3,87% in meno del 39,47 registrato alle 12 nel 2020.

Si tratta di risultati particolarmente attesi, tenuto conto di tutto ciò che ha portato a queste elezioni di ottobre, a cominciare dal caso dell'ex presidente di Regione Giovanni Toti che ha portato alle sue dimissioni fino alla candidatura di Bucci a un mese dal voto, passando per la nomina in pectore di Orlando divenuta poi ufficiale, che ha portato durante gli ultimi 40 giorni di campagna a un confronto acceso tra i due. Per sapere i risultati sarà necessario aspettare la sera, un'attesa che la redazione di Sanremonews racconterà a partire dalle 16, con risultati, commenti ed interviste in diretta da Sanremo, Imperia, Savona e Genova. La trasmissione sarà condotta da Gianni Micaletto e all’interno sono previsti molti ospiti della politica provinciale e regionale. La trasmissione sarà visibile sulle home page dei nostri giornali, su Facebook e YouTube ma anche sugli ‘Smart Tv’, ovvero quelle televisioni predisposte proprio alla visione di YouTube.

Basterà aprire l’applicazione, cercare Sanremo News ed aprire la diretta per seguire la trasmissione elettorale.