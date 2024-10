Elezioni regionali, lo spoglio: per gli istant poll di SWG è testa a testa Orlando-Bucci, divisi da un punto percentuale

Chiuse le urne, in attesa dei primi risultati ufficiali, ci si affida agli istant poll per avere una prima proiezione del risultato tanto atteso e che, come ampiamente, pronosticato, vede un testa a testa tra Marco Bucci e Andrea Orlando.

Secondo le rilevazioni di SWG per La7 il risultato di Marco Bucci sarebbe in una forbice tra il 46% e il 50%, mentre Andrea Orlando sarebbe tra il 45% e il 49%. Gli altri candidati sono compresi in una forbice tra il 4% e il 6%.

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, sarebbe in testa Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51% con Andrea Orlando sarebbe tra il 45,5% e il 49,5%. Nicola Morra è dato da zero al 2%.