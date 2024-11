Sanremo celebra San Giuda Taddeo con messa e rosario

Oggi, lunedì 28 ottobre, il mondo cristiano rende omaggio a San Giuda Taddeo, l’apostolo e cugino di Gesù noto come il “protettore dei casi disperati e impossibili” (da non confondere con Giuda Iscariota, il traditore). Insieme a San Simone, egli fu martirizzato nel 70 d.C. nella città persiana di Suamyr, vicino all’odierna Tabriz, in Iran.

A Roma, la Basilica di San Pietro conserva le sue reliquie, mentre il Santuario di San Salvatore in Lauro custodisce un prezioso sacro cimelio del Santo, venerato ogni anno il 28 ottobre, spesso preceduto da un triduo di celebrazioni.

A Sanremo, nella cappella di via Duca degli Abruzzi n. 233, si celebrerà il Rosario alle 17:30 e, alle 18:00, la Santa Messa officiata da Don Antonio Robu in onore di San Giuda Taddeo. Dopo la Messa, in comunione con i devoti di tutto il mondo, i fedeli sanremesi riceveranno una medaglia benedetta in suo onore.