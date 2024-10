Nell'ultimo weekend l'8a edizione di 'SanremoSenior': un grande successo per il mondiale, tutti i vincitori (Foto)

37 stranieri provenienti da 26 nazioni e 29 italiani giunti da 13 regioni, alle due Semifinali ed alla Finale Mondiale di “sanremoSenior” 2024, disputate venerdì e sabato scorsi al Teatro Ariston dell’Opera del Casinò Municipale: sono stati questi i 66 fortunati selezionati per le Fasi Finali su 728 iscritti.

Ad aggiudicarsi il Grand Prix 2024 e la possibilità di esibirsi il prossimo mese di marzo al Teatro Ariston nel corso del GEF 2025, è stato per la prima volta un italiano: il Cantautore Antonio Riggi - in arte “Tony Riggi” da Latina - facente parte della Categoria Cantautori fra i 34 ed i 59 anni, con il toccante brano “Dormo in macchina”. Nessun dubbio su di lui, da parte della Giuria presieduta dal cantante ed autore Franco Fasano coadiuvato da due personaggi di spicco nel panorama musicale italiano ed internazionale, Franco Simone e Michele Maisano; affiancati da Cristina Orvieto (pianista, docente di musica, direttrice dell’Orchestra Giovanile Note Libere, coordinatrice della sanremoJunior Orchestra) e Freddy Colt (musicista e scrittore). Il secondo premio più ambìto - il Prix Committee 2024 - è andato invece Bahar Gökhan, una cantante proveniente da Cipro del Nord, nella Categoria Interpreti fra i 34 ed i 59 anni.

Grande entusiasmo, soddisfazione e commozione da parte dei concorrenti, provenienti quest’anno da Argentina, Austria, Belgio, Bosnia & Herzegovina, Brasile, Canada, Cipro, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Germania, Indonesia, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria e, ovviamente, Italia. Un’ulteriore conferma della notorietà che il concorso “over 34 anni” si sta diffondendo sempre più.

“Un'edizione straordinaria per il numero degli iscritti, le qualità artistiche dei partecipanti, la gioia di diffondere sempre più il nome di Sanremo in tutto il mondo e la soddisfazione per aver portato un indotto economico significativo per la nostra città, in un periodo di bassa stagione”. - Afferma il Patron Cav. Uff. Paolo Alberti. - “Oltre al Comune di Sanremo, ringrazio in particolar modo il Casinò Municipale per la collaborazione. Ancora una volta, con il mio Staff ed i preziosi professionisti che lavorano con noi, abbiamo confezionato un prodotto che tutti - concorrenti, accompagnatori e spettatori - hanno sinceramente apprezzato”.

I tre spettacoli, condotti brillantemente da Maurilio Giordana - noto animatore radiofonico e presentatore - e dalla cantante, autrice e producer italo/australiana Gisella Cozzo, sono stati seguitissimi in diretta streaming sul canale YouTube di sanremoSenior. Il concorso - realizzato con il Patrocinio del Comune di Sanremo e con la collaborazione del Casinò Municipale - è organizzato della Kismet di Sanremo, titolare anche dei marchi sanremoJunior e GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola. Sotto i vincitori per Categoria e Sezione.

Categoria Interpreti 34/59 anni:

1 - Emanuele Lo Nardo/Villabate (Palermo)

2 - Renata Violetta Pawelec “Renata Violetta”/Tortona (Alessandria)

3 - Bahar Gökhan/Nord Cipro - Vincitrice sanremoSenior Committee 2024

Menzioni Speciali:

Zuzana Martinsen/Norvegia

Nela Galatanu/Silvi Marina (Teramo)

Rosanna Mita “Rosanita”/Tortona (Alessandria)

Categoria Interpreti oltre i 59 anni:

1 - Marinus Franciscus Fiolet/Paesi Bassi

2 - Ramon Yepez López “Patricio Lòpez”/Ecuador

3 - Antonio Triolo/Cinisello Balsamo (Milano)

Categoria Cantautori 34/59 anni:

1 - Antonio Riggi “Tony Riggi”/Latina - Vincitore Grand Prix 2024

2 - Sara Zamora Garcia/Spagna

3 - Avishag Oddin Ziv/Portogallo