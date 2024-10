Bordighera, prosegue il piano asfalti: iniziati i lavori in via Arziglia

Proseguono i lavori di asfaltatura nella città di Bordighera. E', infatti, iniziato oggi il cantiere per il rifacimento del manto stradale in via Arziglia.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, investito 600mila euro per il piano asfalti. "Prosegue il piano asfalti" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Come preannunciato, sono iniziati oggi i lavori sul manto stradale di via Arziglia".

Gli interventi, che sono già stati eseguiti anche in altre zone della città, proseguiranno nei prossimi giorni.