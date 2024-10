Sanremo: martedì prossimo per chiudere l'Ottobre di Pace partita amichevole tra cattolici e rappresentanti di altre religioni

La diciannovesima edizione dell'Ottobre di Pace, inaugurata il 2 ottobre scorso, si concluderà con un evento sportivo di carattere interreligioso. In nome della pace, della non-violenza, dell’amicizia e della solidarietà tra i popoli e religioni differenti, verrà infatti disputata una partita amichevole di calcio. Al campo “Rino Grammatica”, sovrastante lo stadio calcistico comunale di Sanremo, si incontreranno, martedì alle 21, due squadre, costituite da nove giocatori cadauna più le riserve, per testimoniare che non esistono barriere sostanziali tra le religioni e i popoli se si ricercano obiettivi comuni come la pace nel mondo, la solidarietà tra le persone e la crescita spirituale, valoriale e umana di ogni individuo.

La prima formazione calcistica sarà costituita da fedeli e praticanti delle religioni musulmana, ortodossa romena, avventista del settimo giorno, valdese e cattolica, mescolati fra loro. I cattolici saranno rappresentati anche da alcuni sacerdoti e diaconi. L’altra squadra, tra effettivi e riserve, conterà persone operanti in numerose associazioni, attive localmente nel mondo del volontariato sociale, religioso e umanitario, tra le quali Caritas, Azione Cattolica, WeWorld, SPES. L’incontro, il cui ingresso sarà gratuito per il pubblico, verrà arbitrato dall’ing. Ciro Esse, presidente del Club per l’Unesco di Sanremo. In campo, trai giocatori, saranno presenti anche altre persone note nel mondo cattolico e del volontariato sociale locali, tra cui Riccardo Tomasella, diacono permanente, responsabile regionale della pastorale dello sport, Maurizio Marmo, responsabile locale delle numerose attività della Caritas, Luca Bordonaro, direttore dell’ “Emporio solidale” di Sanremo, Giulio Modena, giovane presidente dell’Azione Cattolica della parrocchia della “Villetta” di Sanremo.

Sembrerà utopia ma gli organizzatori dell’Ottobre di Pace sono convinti che, oltre alle conferenze e agli eventi musicali, anche un piccolo evento sportivo potrà contribuire, oltre che a far conoscere e a “far squadra”, tra loro, persone afferenti a culti religiosi diversi, a far richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’urgenza del “cessate il fuoco” a Gaza, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti gli altri numerosi conflitti armati in atto nel mondo.