Ospedaletti, nuove nomine per la fondazione 'Lubomirsky': Rodolfo Buccafurri e Stefano Morbidelli i nuovi rappresentanti

Il sindaco di Ospedaletti ha ufficialmente nominato i nuovi rappresentanti del Comune all'interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Istituto Principe Lubomirsky”, che gestisce la storica scuola dell'infanzia situata in Via Ascenzo. I nuovi componenti designati sono Rodolfo Buccafurri, residente a Ospedaletti, e Stefano Morbidelli, residente a Sanremo. Entrambi entreranno a far parte del Consiglio per i prossimi anni, sostituendo i membri in scadenza e contribuendo a definire le future linee guida dell’istituto.

La decisione è stata formalizzata con il Decreto Sindacale n. 7 dello scorso 7 ottobre, emanato a seguito della richiesta presentata dal Presidente dell’istituto, il quale aveva comunicato l’imminente scadenza del mandato degli attuali membri del Consiglio. Il Comune di Ospedaletti, in base all’articolo 7 dello Statuto della Fondazione, ha quindi provveduto alla nomina di due nuovi rappresentanti di sua competenza, scelti per le loro competenze e per la disponibilità a svolgere questo importante incarico.

La Fondazione “Istituto Principe Lubomirsky” ha una lunga tradizione a Ospedaletti e ha ottenuto personalità giuridica di diritto privato nel 2003, dopo la trasformazione da Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) a fondazione privata. Gestisce una scuola dell’infanzia che rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie della zona. Con l’ingresso di Rodolfo Buccafurri e Stefano Morbidelli, il Consiglio sarà così composto da cinque membri, di cui due scelti direttamente dal Comune.

Queste nomine seguono gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale lo scorso 22 luglio, quando sono stati definiti i criteri per la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni locali. L’obiettivo del nuovo Consiglio sarà quello di garantire una gestione efficace e trasparente dell’istituto, con particolare attenzione all’offerta educativa e ai servizi per i bambini e le loro famiglie.