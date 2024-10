Al via lunedì il corso di geopolitica e globalizzazione dell’Unitre Intemelia di Ventimiglia

Per il terzo anno consecutivo, con argomenti nuovi e un taglio sempre differente, inizia la prima parte del corso di Geopolitica e Globalizzazione, tenuto dal prof. Giancarlo Memmo.

Nella prima parte del corso (primo semestre) in linea con l’intervento di inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025, da parte della dott.ssa Maria Bologna, presidente dell'associazione Monaco International Hub che ricordiamo ha fatto una prolusione sul tema "La comunicazione al tempo dei mass media", si svolgerà un cineforum tematico di attualità e dibattito con gli allievi dal titolo: Il potere manipolatorio dei Mass Media proposti nell’opera The Truman Show (1998) e nell’opera Quinto Potere(1976).

Gli allievi saranno sollecitati alle riflessioni e alla critica con riferimenti a fatti di attualità, dopo una breve introduzione del docente sul nesso tra scelta e libertà, infatti è solo la possibilità di scegliere in modo trasparente e reale che permette la libertà dell’uomo alla base delle democrazie liberali. Nel primo semestre in Via Sottoconvento a Ventimiglia, gli incontri inizieranno lunedì 28 ottobre 2024 alle ore 15.30 e proseguiranno lunedì 11 novembre 2024 sempre alle 15.30. Sono ammessi gli uditori, che potranno valutare di perfezionare l’iscrizione all’Università della Terza Età. Il corso di Geopolitica e Globalizzazione proseguirà con 6 lezioni, nel secondo semestre a partire da lunedì 24 febbraio 2025 , dove il focus sarà “il sovranismo”, con le sue implicazioni giuridiche, politiche ed economiche soprattutto in riferimento alla nostra Costituzione.

Tutte le lezioni e i materiali del corso saranno rilasciati per gli allievi in forma digitale, sia consultando il sito repository, sia sulla chat dell’Unitre o via email. La segreteria dell’università in Via Sottoconvento è aperta per le iscrizioni dalle ore 10 alle ore 12 tutti i lunedi, a partire dal 28 ottobre 2024.