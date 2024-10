Sanremo: domenica pomeriggio al Forte di Santa Tecla l'esibizione del coro 'Nova Tempora' diretto da Gabriella Costa

Il coro 'Nova Tempora', diretto dal Soprano Gabriella Costa si esibirà per la prima volta nel complesso museale di Santa Tecla domenica alle 16, grazie alla disponibilità della Direzione Regionale Musei Liguria e in particolare del Direttore Alberto Parodi. Il coro ha come intento principale quello di collaborare con le realtà culturali del nostro territorio per la diffusione della cultura musicale.

Nel ricco programma dal titolo “I Colori della Musica”, che si inoltrerà in repertori musicali temporalmente molto diversi, le note magiche della musica si fonderanno con i colori della poesia. Ad aprire e chiudere il programma, saranno due brani di Giuseppe Verdi, 'Barcarole' da I due Foscari e il 'Brindisi' da La Traviata, inframmezzati da capolavori del repertorio lirico, come il 'Coro muto' di Madama Butterfly di Puccini, cogliendo quindi l’occasione per omaggiare il centenario della morte del celeberrimo compositore, avvenuta nel 1924. Oltre a 'Dyby Byla' di Antonín Dvořák di atmosfera più popolare, il programma prenderà un taglio contemporaneo, con brani compositori R. Dubra, O. Gjelo, R. Løveland, P. Anglea e K. Jenkins con il suo famosissimo 'Adiemus', arricchito dall’intervento al flauto di Priscilla Cantarella e dalle percussioni di Belisario Fauzzi. Lo spettacolo verrà ulteriormente impreziosito da interventi canori del Soprano , nonché direttrice, Gabriella Costa.

A dare un quid in più sarà inoltre la lettura di poesie di Enzo Canozzi, Padre Cappuccino della comunità di Sanremo, missionario, autore di numerose edizioni di poesie e racconti pluripremiati nei più importanti premi letterari italiani e internazionali. I brani saranno accompagnati al pianoforte dalla pianista Daria Malakhova e introdotti da commenti musicali elaborati dal Prof. Riccardo Crespi.