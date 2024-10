Maltempo: prime avvisaglie sulla nostra provincia, stamattina 30/40 mm di pioggia sull'estremo ponente ma preoccupano domani e domenica

Bisognerà attendere la tarda mattinata per conoscere l’entità dell’allerta che verrà diramata da Arpal, ma è pressoché certo che la situazione meteo di domani e domenica sulla nostra provincia, non sarà delle più facili. Ed oggi è anche previsto un ‘antipasto’ delle perturbazioni che colpiranno nel weekend la zona di Ponente. Una prefazione che già questa mattina si è fatta notare con un forte acquazzone che ha colpito soprattutto le città più ad Ovest della provincia. Le cosiddette ‘cumulate’ che creano forti piogge in poco tempo e che, spesso ma non in questo caso, portano gravi danni.

Al momento non si segnalano problemi anche se la pioggia ha colpito pesantemente città come Ventimiglia dove tra le 5 e le 6 sono scesi 34 mm e Seborga dove sono stati 30. Il fronte si è poi spostato sull'Imperiese con circa 46 mm su Cipressa, 40 su Dolcedo e 25 su Pontedassio. Meno forti le precipitazioni sulle altre località tra cui: Ceriana e Sanremo 16, Bajardo 13, Airole 12, Dolceacqua 11, Rocchetta Nervina 9. Al momento nessun problema sui corsi d’acqua normalmente monitorati dalla rete Omril dell’Arpal. Solo il torrente Armea, a Sanremo, presenta un leggero innalzamento sopra la media ma non è escluso che tutti possano salire viste le precipitazioni registrate in montagna.

Ma non è certo l’acquazzone caduto questa mattina presto a preoccupare più di tanto. Al momento è in atto l’allerta gialla sulla zona di Genova ed arancione sul Levante mentre, sulla nostra provincia è verde, visto che le precipitazioni dovrebbero essere ancora piuttosto limitate.

Il quadro previsionale è comunque piuttosto complesso e le condizioni per domani e domenica sembrano destinate a peggiorare ulteriormente e coinvolgere in maniera decisa anche l'imperiese. Il problema principale sarà la durata dell'evento e la stazionarietà dei fenomeni causa il solito blocco anticiclonico posizionato a Est che rallenterà, se non addirittura impedirà, lo scorrimento verso Levante. Le stime della pioggia crescono, con valori importantissimi che andranno ad impattare su un territorio già messo a dura prova e con il terreno pregno d’acqua. Al momento, secondo i modelli previsionali, le situazioni più pericolose riguardano la nostra provincia, insieme a Savona e Genova.

Quest’oggi è prevista una giornata di instabilità con piogge a macchia di leopardo ed un probabile peggioramento a partire da mezzogiorno ma senza grosse problematiche. Domani l’intensificazione dei fenomeni è prevista per mezzogiorno e non è escluso che l’allerta che sarà emanata stamattina possa essere di importante entità, tra gialla e addirittura rossa. Entro domenica potrebbe esserci il ‘picco’ massimo, soprattutto nell’estremo Ponente, tra Ventimiglia e la Costa Azzurra.

Il servizio meteorologico francese ha messo il territorio della Costa Azzurra in allerta gialla per piogge e temporali, oggi dalle 6 alle 9. Secondo Meteo France si tratta dell'inizio di un episodio piovoso e di temporali talvolta molto forti, che si manifesterà ad intermittenza fino a domenica.