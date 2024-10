Due giornate dedicate alla scienza per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di San Lorenzo al Mare

Quest'anno scolastico 2024-2025 è iniziato con molte novità per gli studenti e per i docenti del plesso di San Lorenzo al mare, prima fra tutte la riorganizzazione come nuovo Istituto Comprensivo Pastonchi e successivamente tutti i necessari adattamenti organizzativi che ne sono conseguiti.

Per questo, non essendo stato possibile accompagnare le classi alla tradizionale gita al Festival della Scienza di Genova, i docenti hanno deciso di seguire ugualmente l'evento facendo collegare i ragazzi ad alcuni interessanti webinar come “ Conoscere l'oceano” e “ Dalla botanica ai bit”, offerti rispettivamente dall'Istituto Idrografico della Marina e dal progetto dell'Ecosistema dell'innovazione RAISE. Una seconda iniziativa, sempre legata alla diffusione della cultura scientifica, ha visto le classi prime della secondaria e le classi IV e V della primaria coinvolte nell'osservazione delle abitudine delle tartarughe marine sul litorale di San Lorenzo al mare.

L'attività, svolta dall'associazione “I delfini del ponente” in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stata molto apprezzata dai ragazzi perché hanno imparato a sentirsi cittadini attivi comprendendo l'importanza di conoscere l'ambiente marino e tutelare le specie in esso presenti.