Calcio A 7: ecco il commento della 4a giornata del campionato del lunedì

Veleggiano a punteggio pieno e in coppia le due copoliste del 1° Campionato del lunedì di calcio a 7 che si sta svolgendo sui campi del "Colombera" di Santo Stefano al Mare, infatti le formazione di Ronin e AC Sanremo comandano la classifica con 12 punti dopo le affermazioni da parte dei ragazzi di Imperia per 3-0 su Herta Vernello e i granata sanremesi che hanno vinto 4-1 contro la Us Poggese in un sfida molto fisica e spigolosa risolta solo negli ultimi minuti.

La Satus ( nella foto la formazione capitanata da Federico Virga ) che in classifica segue le capoliste a 9 punti, ha imposto la propria superiorità tecnica contro i F.lli Diurno ancora fermi al palo. Grande equilibrio nella sfida tra i ragazzi del Real La Marmora e la Delo Team, nelle cui fila ha esordito il sempre verde Labricciosa. I ragazzi in grigio capitanati da Delogu sono riusciti a vincere 4-3 sui sanremaschi nonostante la tripletta realizzata da Eulogio Matteo. La gara tra FF Zurrigo e Desperados FC verrà recuperata il 16 dicembre in quanto i Zurrigo hanno usato il jolly a disposizione per problemi di formazione.

Ulteriore nota positiva è vedere gli spalti e soprattutto i tavoli che si stanno riempiendo ulteriormente ogni lunedì sera, un modo diverso di guardare le partite gustandosi un po' di prelibatezze locali preparate dallo Staff della società Real Santo Stefano che è co-organizzatrice della manifestazione che terminerà agli inizi di Maggio e che mette in palio l' iscrizione più viaggio e soggiorno alla Coppa Catalunya di Lloret de mar che si svolgerà nel mese di Giugno.